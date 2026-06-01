Se rompió el ligamento cruzado, quedó en shock y se pierde el Mundial 2026

Marcelo Flores se pierde el Mundial 2026 que arranca en 11 días. El volante canadiense se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en la derrota que sufrió con los Tigres ante Toluca el sábado en la final de la Champions de Concacaf. A través de las redes sociales, el conjunto felino compartió el informe médico de su futbolista donde confirman la grave lesión que lo aparta de la Copa del Mundo.

"Informamos a nuestra afición que Marcelo Flores sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será operado en los próximos días", publicó Tigres. Luego, el jugador lo anunció en sus historias de Instagram y agradeció a las personas que le han enviado mensajes de apoyo y cariño en este difícil momento. Flores se lesionó en el segundo tiempo en una acción en la que dentro del área recortó a un defensa del Toluca, pero su rodilla se atascó en el césped y cayó. Su imagen en estado de shock, tirado en el césped, generó mucha preocupación mientras solo se tomaba la rodilla. Inmediatamente ingresó la asistencia médica y luego intentó apoyar su pierna, algo que le fue imposible por el dolor, por lo que terminó en el banquillo sin poder contener las lágrimas, ya que intuía la gravedad de la lesión que lo dejaría fuera del sueño mundialista.

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