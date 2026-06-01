Se rompió el ligamento cruzado, quedó en shock y se pierde el Mundial 2026

Marcelo Flores se pierde el Mundial 2026 que arranca en 11 días. El volante canadiense se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en la derrota que sufrió con los Tigres ante Toluca el sábado en la final de la Champions de Concacaf.
A través de las redes sociales, el conjunto felino compartió el informe médico de su futbolista donde confirman la grave lesión que lo aparta de la Copa del Mundo.
"Informamos a nuestra afición que Marcelo Flores sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será operado en los próximos días", publicó Tigres. Luego, el jugador lo anunció en sus historias de Instagram y agradeció a las personas que le han enviado mensajes de apoyo y cariño en este difícil momento.
Flores se lesionó en el segundo tiempo en una acción en la que dentro del área recortó a un defensa del Toluca, pero su rodilla se atascó en el césped y cayó. Su imagen en estado de shock, tirado en el césped, generó mucha preocupación mientras solo se tomaba la rodilla.
Inmediatamente ingresó la asistencia médica y luego intentó apoyar su pierna, algo que le fue imposible por el dolor, por lo que terminó en el banquillo sin poder contener las lágrimas, ya que intuía la gravedad de la lesión que lo dejaría fuera del sueño mundialista.
El volante de 22 años eligió jugar para Canadá sobre la selección mexicana y recibió su convocatoria el pasado 29 de mayo.
Jesse Marsch, entrenador de la selección canadiense, confirmó los detalles en conferencia de prensa, pero aprovechó para mandarle un mensaje de apoyo a Flores y le hizo una invitación irresistible.
"Obviamente, estamos muy apenados por él. Todos los chicos han estado preguntando por él toda la noche y toda la mañana. Intenté mantener al equipo al tanto de su estado. Temíamos que tuviera algo así porque, obviamente, no parecía una lesión leve, pero lo acompañamos en el sentimiento", dijo el técnico.
Marsch le hizo la oferta a Marcelo de poder acompañar a la selección durante la Copa del Mundo: "Está de buen ánimo. Ya está concentrado en recuperarse y estar en plena forma para el futuro. Le dije que si alguna vez quería venir a vernos después de la cirugía y estar con el equipo durante parte del Mundial, cuando estemos juntos, sería más que bienvenido. Adora al equipo. Dijo que le encantaría hacerlo. Estamos pensando en él y estamos muy tristes por él".