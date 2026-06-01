Mundial 2026: listas de convocados de las selecciones que van a la Copa del Mundo

Estos son los jugadores de las 48 selecciones que participarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canada. Te presentamos la listas definitivas a 10 días del inicio Mundial.

GRUPO A

• México Porteros: Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa. Defensas: Jesús Gallardo, César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Israel Reyes y Mateo Chávez. Centrocampistas: Erik Lira, Édson Álvarez, Luis Romo, Obed Vargas, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez y Gilberto Mora. Delanteros: Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Julián Quiñones, Alexis Vega, César Huerta, Roberto Alvarado, Guillermo Martínez y Armando González. • Sudáfrica Porteros: Ronwen Williams, Ricardo Goss y Sipho Chaine. Defensores: Khuliso Mudau, Olwethu Makhanya, Bradley Cross, Thabang Matuludi, Nkosinathi Sibisi, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane, Ime Okon, Samukele Kabini, Mbekezeli Mbokazi y Kamogelo Sebelebele. Centrocampistas: Teboho Mokoena, Jayden Adams, Thalente Mbatha y Sphephelo Sithole. Delanteros: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Lyle Foster, Iqraam Rayners, Relebohile Mofokeng, Themba Zwaney Thapelo Maseko. • Corea del Sur Porteros: Kim Seung-Gyu (FC Tokyo), Song Bum Keun (Jeonbuk Hyundai), Jo Hyeon-Woo (Ulsan HD) Defensas: Kim Moon-Hwan (Daejon Hana), Kim Min-Jae (Bayern de Múnich), Kim Tae-Hwan (Kashima Antlers), Park Jin-Seob (Jeonbuk Hyundai), Seol Young-Woo (Estrella Roja), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-Hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-Seok (Austria de Viena), Lee Han-Beom (Midtjylland), Cho Yumin (Sharjah FC) Centrocampistas: Kim Jin-Gyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-Ho (Stoke City), Paik Seung-Ho (Brimingham City), Yang Hyun-Jun (Celtic), Eom Ji-Sung (Swansea City), Lee Kang-In (PSG), Lee Dong-Gyeong (Ulsan HD), Lee Jjae-Sung )Mainz 05), Hwang In-Beom (Feyenoord), Hwang Hee-Chan (Wolverhampton) Delanteros: Song Heung-Min (LA FC), Oh Hyeon-Gyu (Besiktas), Cho Gue-Sung (Midtjylland) • República Checa Porteros: Lukas Hornicek, Matej Kovar, Jindrich Stanek. Defensores: Vladimir Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejčí, Jaroslav Zelený, David Zima. Centrocampistas: Lukas Cerv, Vladimir Darida, Lukas Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka, Tomáš Souček, Pavel Šulc, Denis Višinsky. Delanteros: Adam Hložek, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Jan Kuchta, Patrik Schick.

GRUPO B

Canadá Porteros: Maxime Crépeau, Dayne St. Clair y Owen Goodman. Defensas: Alphonso Davies, Moïse Bombito, Alfie Jones, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles, Alistair Johnston, Richie Laryea, Niko Sigur y Joel Waterman. Centrocampistas: Mathieu Choiniére, Stephen Eustáquio, Marcelo Flores (baja por lesión), Ismaël Koné, Jonathan Osorio, Nathan Saliba y Ali Ahmed. Delanteros: Jonathan David, Promise David, Cyle Larin, Tani Oluwaseyi, Jacob Shaffelburg, Liam Millar y Tajon Buchanan. • Bosnia Porteros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo). Defensas: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens). Centrocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven). Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04). • Qatar: Aún no hay convocatoria oficial. No hay fechas concretas para su publicación por parte de Julen Lopetegui tras haber emitido ya la lista preliminar. • Suiza Porteros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient) Defensas: Manuel Akanji (Inter), Aurèle Amenda (Eintracht), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodriguez (Betis), Silvan Widmer (Mainz 05) Centrocampistas: Gran Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Mónaco), Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Milan), Johan Manzambi (Friburgo), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (Sevilla) Delanteros: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennes), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds), Ruben Vargas (Sevilla)

Grupo C

• Brasil Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Grêmio). Defensas: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit). Centrocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo). Delanteros: Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon/Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Neymar (Santos). • Marruecos Porteros: Yassine Bono, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti. Defensas: Noussair Mazraoui, Youssef Belammari, Anass Salah-Eddine, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Issa Diop, Redouane Halhal, Acharf Hakimi, Zakaria El Ouahdi. Centrocampistas: Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Isamel Saïbari. Delanteros: Ez Abde, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz, Yassine Gessime y Ayoube Amaimouni. • Haití Porteros: Johnny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (FC Sochaux), Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz). Defensas: Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Paugain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (AS Nancy-Lorraine), JK Duverne (KAA Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II). Centrocampistas: Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC), Dominique Simon (FC Tatran Prešov) Delanteros: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (AJ Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland AFC), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros TC). • Escocia Porteros: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers) Defensas: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Hearts), Kieran Tierney (Celtic) Centrocampistas: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Nápoles), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Nápoles) Delanteros: Ché Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)Stewart

Grupo D

• Estados Unidos Porteros: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner. Defensas: Alex Freeman, Antonee Robinson, Auston Trusty, Chris Richards, Mark McKenzie, Max Arfsten, Sergiño Dest, Tim Ream, Miles Robinson, Joe Scally. Centrocampistas: Brenden Aaronson, Cristian Roldan, Gio Reyna, Sebastian Berhalter, Malik Tillman, Tyler Adams, Weston McKennie. Delanteros: Alejandro Zendejas, Christian Pulisic, Folarin Balogun, Haji Wright, Ricardo Pepi, Tim Weah. • Paraguay: Aún no hay convocatoria oficial. Gustavo Alfaro aún no ha dado pistas sobre la fecha. • Australia Porteros: Patrick Beach, Paul Izzo, Mathew Ryan. Defensas: Aziz Behich, Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin. Centrocampistas: Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Paul Okon-Engstler, Aiden O'Neill. Delanteros: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Touré, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Tete Yengi. • Turquía: Aún no hay convocatoria oficial. Vincenzo Montella apurará todo lo que pueda para confirmar a sus citados.

Grupo E

• Alemania Porteros: Manuel Neuer (Bayern), Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nübel (Stuttgart) Defensas: Waldemar Anton (Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Malick Thiaw (Newcastle) Centrocampistas: Aleksandar Pavlovic (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Nadiem Amiri (Mainz), Jamie Leweling (Stuttgart), Felix Nmecha (Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Florian Wirtz (Liverpool) Delanteros: Deniz Undav (Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal), Maximilian Beier (Dortmund), Leroy Sané (Istanbul), Nick Woltemade (Newcastle) • Curaçao Porteros: Tyrick Bodak (Telsar), Trevor Doornbusch (VVV Venlo), Eloy Room (Miami FC). Defensas: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (Nijmegen), Jurïen Gaari (Abha), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam). Centrocampistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Livano Comenencia (Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Arjany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (Telsar), Godfried Roemeratoe (Waalwijk). Delanteros: Jeremy Antonisse (Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren). • Costa de Marfil Porteros: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos). Defensas: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guéla Doué (Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan N’Dicka (Roma), Wilfried Singo (Mónaco) Centrocampistas: Seko Fofana (Oporto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessié (Al Ahli), Ibrahim Sangaré (Notts. Forest), Jean Michaël Seri (Maribor) Delanteros: Simón Adingra (Mónaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Círculo Brujas), Yan Diomande (Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Niza). • Ecuador Porteros: Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle. Defensas: Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Joel Ordóñez, Félix Torres, Jackson Porozo y Ángelo Preciado. Centrocampistas: Moisés Caicedo, Anthony Valencia, Denil Castillo, Jordy Alcívar, Alan Franco, Pedro Vite, Kendry Páez, Alan Minda y Yaimar Medina. Delanteros: Gonzalo Plata, John Yeboah, Nilson Angulo, Kevin Rodríguez, Jordy Caicedo, Jeremy Arévalo y Enner Valencia.

Grupo F

• Países Bajos Porteros: Mark Flekken, Robin Roefs, Bart Verbruggen. Defensas: Nathan Aké, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Jurriën Timber, Micky van de Ven. Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Guus Til, Quinten Timber, Mats Wieffer. Delanteros: Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Noa Lang, Donyell Malen, Tijjani Reijnders, Crysencio Summerville, Wout Weghorst. • Japón Porteros: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima) Defensas: Yuto Nagamoto (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Takehiro Tomisayu (Ajax), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Hiroki Ito (Bayern de Múnich), Junnosuke Suzuki (Copenhague), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) Centrocampistas: Kaishu Sano (Mainz), Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds), Daichi Kamada (Crystal Palace), Junya Ito (Genk) Delanteros: Kaito Nakamura (Stade Reims), Daizen Maeda (Celtic), Koki Ogawa (NEC), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (Friburgo), Kento Shiogai (Wolfsburgo), Keisuke Goto (Sint-Truiden), Ritsu Doan (Eintracht), Ayase Ueda (Feyenoord) • Suecia Porteros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby). Defensas: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (SC Braga), Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund). Centrocampistas: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Alexander Bernhardsson (Kiel), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburgo), Besfort Zeneli (Royale Union SG). Delanteros: Taha Ali (Malmö), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson Brujas), Benjamin Nygren (Celtic). • Túnez Porteros: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), A. Chamakh (Club Africain), Sabri Ben Hassen (Etoile du Sahel). Defensas: Van Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (Norrköping), Dylan Bronn (Servette), Montassar Talbi (Lorient), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (Monastir), Ali Abdi (Niza), M.A Ben Hmida (Espérance de Tunis). Centrocampistas: Ellyes Skhiri (Eintracht de Frankfurt), M. Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismaël Gharbi (Augsburgo), Hannibal Mejbri (Burnley). Delanteros: Khalil Ayari (PSG), Elias Achouri (Copenhague), Elias Saad (Hannover 96), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Sebastian Tounekti (Celtic).

Grupo G

• Bélgica Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Estrasburgo). Defensas: Zeno Debast (Sporting), Arthur Theate (Eintracht), Koni de Winter (Milan), Brandon Mechele (Brujas), Nathan Ngoy (Lille), Thomas Meunir (Lille), Timothy Castagne (Fulham), Maxim de Cuyper (Brighton), Joaquin Seys (Brujas) Centrocampistas: Kevin de Bruyne (Nápoles), Amadou Onana (Aston Villa), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Brujas), Nicolas Raskin (Rangers) y Axel Witsel (Girona). Delanteros: Jérémy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal), Alexis Saelemaekers (Milan), Dodi Lukebakio (Benfica), Romelu Lukaku (Nápoles), Charles de Ketelaere (Atalanta), Matias Fernández-Pardo (Lille), Diego Moreira (Estrasburgo). • Egipto Porteros: Mohamed El Shenawy (Al-Ahly SC), Mostafa Shobeir (Al-Ahly SC), Al-Mahdy Soliman (Al-Ittihad Alexandria), Mohamed Alaa (ZED FC). Defensas: Mohamed Hany (Al-Ahly SC), Tarek El Ala (Al-Nasr), Hamdi Fathy (Al-Wakrah SC), Ramy Rabia (Al-Ahly SC), Yasser Ibrahim (Al-Ahly SC), Hossam Abdel-Maguid (Zamalek SC), Mohamed Abdelmonem (OGC Niza), Ahmed Fotouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC). Centrocampistas: Marwan Attia (Al-Ahly SC), Mohand Lashin (Pyramids FC), Nabil Emad Dunga (Zamalek SC), Mahmoud Saber (Pyramids FC / Smouha SC), Ahmed Sayed Zizo (Zamalek SC), Imam Ashour (Al-Ahly SC), Mostafa Abdel-Raouf Ziko (ZED FC), Mahmoud Trezeguet (Al-Rayyan SC), Ibrahim Ade (Pyramids FC)l, Haithem Hassan (Real Oviedo). Delanteros: Mohamed Salah (Liverpool FC), Omar Marmoush (Manchester City), Aktai Abdullah (ZED FC), Hamza Abdelkarim (FC Barcelona Atlètic/Al Ahly). • Irán Porteros: Alireza Beiranvand, Hossein Hosseini, Payam Niazmand. Defensas: Shoja Khalilzadeh, Hossein Kan'aani, Ali Nemati, Danial Iri, Ehsan Hajsafi, Milad Mohammadi, Saleh Hardani, Ramin Rezaeian. Centrocampistas: Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi, Roozbeh Cheshmi, Amir Razzaghinia, Mohammad Ghorbani, Mehdi Ghayedi, Aria Yousefi, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Torabi, Mohammad Mohebi. Delanteros: Mehdi Taremi, Amir Hosseinzadeh, Dennis Eckert, Ali Alipour, Shahriar Moghanlou. • Nueva Zelanda Porteros: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia), Michael Woud (Auckland FC). Defensas: Tyler Bindon (Sheffield United), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Francis De Vries (Auckland FC), Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree), Finn Surman (Portland Timbers). Centrocampistas: Lachlan Bayliss (Newcastle), Joe Bell (Viking), Alex Rufer (Wellington), Marko Stamenić (Swansea), Ryan Thomas (PEC Zwolle). Delanteros: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Matt Garbett (Peterborough), Eli Just (Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg), Ben Old (Saint-Étienne), Jesse Randall (Auckland FC), Sarpreet Singh (Wellington), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest).

Grupo H

Grupo H• España Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan García (FC Barcelona). Defensas: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) , Marc Cucurella (Chelsea), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid),Eric García (FC Barcelona). Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Pedri (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atlético de Madrid), Mikel Merino (Arsenal). Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (FC Barcelona), Yeremi Pino (Crystal Palace), Victor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta). • Cabo Verde Porteros: Josimar Dias (Chaves), Márcio da Rosa (Montana), Carlos Santos (San Diego) Defensas: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), João Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Ianique Tavares (Torreense), Edilson Borges (Al-Bataeh CSC) Centrocampistas: Jamiro Monteiro (Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimarães), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskas AFC), Deroy Duarte (Ludogorets), Kevin Pina (Krasnodar) Delanteros: Ryan Mendes (Igdir FK), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Nuno da Costa (Basaksehir FK), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Togliatti), Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) • Arabia Saudí Porteros: Ahmed Al-Kassar, Mohammed Al-Owais y Nawaf Al-Aqidi. Defensas: Hassan Al-Tambakti, Ali Majrashi, Nawaf Boushal, Mohammed Aboulshamat, Hassan Kadesh, Abdulelah Al-Amri, Saud Abdulhamid, Ali Lajami, Moteb Al-Harbi y Jehad Thakri. Centrocampistas: Mohammed Kanno, Musab Al-Juwayr, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari, Ziyad Al-Johani y Ala'a Al-Hajji. Delanteros: Salem Al-Dawsari, Firas Al-Brikan, Ayman Yahyam Sultan Mandash, Khalid Al-Ghannam, Saleh Al-Shehri y Abdullah Al-Hamdan. • Uruguay Porteros: Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Mele. Defensas: Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña. Centrocampistas: Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Fede Valverde, Juan Manuel Sanabria, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Rodrigo Zalazar. Delanteros: Rodrigo Aguirre, Federico Viñas, Darwin Núñez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio, Brian Rodríguez.

Grupo I

• Francia Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens). Defensas: Jules Kounde (FC Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (FC Bayern), Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al Hilal), Lucas Digne (Aston Villa), Maxence Lacroix (Crystal Palace). Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (AC Milan), N’Golo Kanté (Fenerbache), Warren Zaïre-Emery (PSG), Manu Koné (AS Roma). Delanteros: Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (FC Bayern), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Bradley Barcola (PSG), Marcus Thuram (Inter), Maghnes Akliouche (Mónaco), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Rayan Cherki (Manchester City). • Senegal Porteros: Edouard Mendy (Al Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Niza). Defensas: Krépin Diatta (Mónaco), Antoine Mendy (Niza), Kalidou Koulibaly (Al Ahli), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Estrasburgo), Moussa Niakhaté (O. Lyon), Moustapha Mbow (Paris), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismaïl Jakobs (Galatasaray), Ilay Camara (Anderlecht). Centrocampistas: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Mónaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern). Atacantes: Sadio Mané (Al Nassr), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Bayern), Bamba Dieng (Lorient), Cherif Ndiaye (Samsunspor). • Irak Porteros: Fahad Talib, Jalal Hassan, Ahmed Basil. Defensas: Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski, Ahmed Yahya, Frans Putros, Mustafa Saadoon. Centrocampistas: Zaid Ismail, Amir Al Ammari, Kevin Yakob, Zidane Iqbal, Aimar Sher, Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh. Delanteros: Ahmed Qasem, Marko Farji, Ali Jasim, Ali Al Hamadi, Ali Yousif, Aymen Hussein, Mohanad Ali. • Noruega Porteros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Sander Tangvik (Hamburgo), Egil Selvik (Watford) Defensas: Kristoffer Ajer (Brentford), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Leo Ostigard (Génova), Fredrik Bjorkan (Bodo-Glimt), Marcus Pedersen (Torino), Torbjorn Heggem (Bologna), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking FK), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) Centrocampistas: Morter Thorsby (Cremonese), Patrick Berg (Bodo-Glimt), Sander Berge (Fulham), Martin Odegaard (Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelonious Aasgaard (Rangers), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Oscar Bob (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo-Glimt) Delanteros: Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)

Grupo J

• Argentina Porteros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso. Defensas: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina. Centrocampistas: Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Nico Paz. Delanteros: Leo Messi, Nico González, Giuliano Simeone, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. • Argelia Porteros: Oussama Benbot, Melvin Mastil, Abdelatif Ramdane, Luca Zidane. Defensas: Achref Abada, Rayan Aït-Nouri, Zinedine Belaïd, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Samir Chergui, Jaouen Hadjam, Aïssa Mandi, Mohamed Amine Tougai. Centrocampistas: Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Farès Chaïbi, Ibrahim Maza, Yacine Titraoui, Ramiz Zerrouki. Delanteros: Mohamed Amoura, Nadhir Benbouali, Adil Boulbina, Farès Ghedjemis, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa, Riyad Mahrez. • Austria Porteros: Patrick Pentz (Brondy IF), Alexander Schlager (Red Bull Salzburgo), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen) Defensas: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia) Centrocampistas: Christoph Baumgartner (Red Bull Leipzig ), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Sporting Braga), Konrad Laimer (Bayern de Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xavier Schlager (Red Bull Leipzig), Romano Schimid (Werder Bremen), Alessandro Schöph (RZ Pellets), Nicolas Seiwald (Red Bull Leipzig), Paul Wanner (PSV), Patrick Wimmer (Wolfsburgo) Delanteros: Marko Arnautovic (Estrella Roja), Michael Gregoritsch (Augsburgo), Sasa Kalajdzic (LASK Linz) • Jordania Aún no hay convocatoria oficial. Jamal Sellami no ha dado a conocer sus planes todavía.

Grupo K

• Portugal Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Farense) Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica) Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) Delanteros: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr) • RD Congo Porteros: Timothy Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre), Mattieu Epolo (Standard Lieja) Defensas: Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Gedeon Kalulu (Aris), Chancel Mbemba (LOSC Lille), Steve Kapuadi (Widzeu Lodz), Axel Tuanzebe (Burnley), Dylan Batubinsika (Larissa), Rocky Bushiri (Hibernian), Arthur Masuku (Lens), Joris Kayembe (KRC Genk) Centrocampistas: Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’Ayel Mukau (LOSC Lille), Gael Kakuta (Larissa), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Edo Kayembe (Watford) Delanteros: Théo Bongonda (Spartak Moscú), Nathanael Mbuku (Montpellier), Cédric Bakambu (Betis), Simon Banza (Al-Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Brian Cipenga (Castellón), Yoane Wissa (Newcastle), Meschack Elia (Alanyaspor) • Uzbekistán Porteros: Botirali Ergashev, Abduvohid Nematov e Utkir Yusupov Defensas: Abdullah Abdullaev, Khojiakbar Alijonov, Rustamjon Ashurmatov, Umarbek Eshmuradov, Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Sherzod Nasrullaev, Umaraali Rakhmonaliev, Farrukh Sayfiev, Avazbek Ulmasaliev, Jakhongir Urozov e Ruslanbek Yiyanov. Centrocampistas: Sherzod Esanov, Azizbek Ganiev, Dostonbek Hamdamov, Odiljon Hamrobekov, Jamshid Iskanderov, Jashur Jaloliddinov, Akmal Mozgovoy e Otabek Shukurov. Delanteros: Azizbek Amonov, Abbosbek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Sherzod Temirov e Oston Urunov. • Colombia Porteros: Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina. Defensas: Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado. Centrocampistas: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Jaminton Campaz. Delanteros: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Carlos Gómez y Jhon Córdoba.

