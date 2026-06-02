Bielsa pierde a su referente en Uruguay: se desgarró y queda fuera del Mundial

Malas noticias para el 'Loco' Bielsa. Todas las alarmas se activaron este martes en la concentración de Uruguay luego de que una de sus principales figuras se lesionara en el entrenamiento, y se perderá la Copa del Mundo que arranca en nueve días.
De acuerdo con los reportes de la prensa charrúa, Giorgian De Arrascaeta, pieza clave en el engranaje del combinado nacional, sufrió un desgarro que lo dejaría fuera de la cita mundialista.
El volante de Flamengo, que se recupera de una fractura en la clavícula que sufrió a finales de abril, y de la que tuvo que ser operado, se retiró de la práctica de esta mañana con molestias en uno de sus gemelos.
El '10' de la 'Celeste' será sometido a pruebas médicas para evaluar el alcance de la lesión muscular y conocer si puede disputar el Mundial o tiene que abandonar la concentración de la selección.
Sin embargo, los medios uruguayos ya dan por hecho que el futbolista de 32 años tendrá que abandonar la plantilla y apoyar a sus compañeros fuera de los terrenos de juego.
De Arrascaeta es el jugador más diferencial que tiene Bielsa y sobre él gira todo el juego de su selección. Si no pudiera contar con el volante de Flamengo, el potencial ofensivo de Uruguay disminuiría de forma considerable.
Según establece el reglamento, "un jugador incluido en la lista definitiva solo podrá ser sustituido por un futbolista de la lista previa en caso de lesión o enfermedad grave, hasta 24 horas antes del inicio del primer partido de su equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cualquier excepción deberá ser aprobada por la FIFA".
Encuadrada en el grupo H del Mundial, junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España, Uruguay debutará el 15 de junio contra el cuadro asiático. Esto significa que Bielsa tiene hasta el 14 para sustituir a De Arrascaeta. El 21 se enfrentará a los africanos y el 26 a 'La Roja' en Guadalajara.