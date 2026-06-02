Bielsa pierde a su referente en Uruguay: se desgarró y queda fuera del Mundial

Malas noticias para el 'Loco' Bielsa. Todas las alarmas se activaron este martes en la concentración de Uruguay luego de que una de sus principales figuras se lesionara en el entrenamiento, y se perderá la Copa del Mundo que arranca en nueve días. De acuerdo con los reportes de la prensa charrúa, Giorgian De Arrascaeta, pieza clave en el engranaje del combinado nacional, sufrió un desgarro que lo dejaría fuera de la cita mundialista.

El volante de Flamengo, que se recupera de una fractura en la clavícula que sufrió a finales de abril, y de la que tuvo que ser operado, se retiró de la práctica de esta mañana con molestias en uno de sus gemelos. El '10' de la 'Celeste' será sometido a pruebas médicas para evaluar el alcance de la lesión muscular y conocer si puede disputar el Mundial o tiene que abandonar la concentración de la selección. Sin embargo, los medios uruguayos ya dan por hecho que el futbolista de 32 años tendrá que abandonar la plantilla y apoyar a sus compañeros fuera de los terrenos de juego. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE