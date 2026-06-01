Bielsa rompe el silencio y revela por qué dejó a Luis Suárez fuera del Mundial

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, aseguró este lunes que no tiene ninguna diferencia con el histórico goleador Luis Suárez y que no lo convocó para el Mundial porque optó por llevar a Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre.

En una conferencia de prensa, el entrenador argentino recordó la despedida del 'Pistolero' de la selección y que al momento de irse el actual jugador del Inter Miami apuntó que prefería dejar su espacio en el equipo para el desarrollo de algunos jugadores jóvenes.

"Luego el comunicó que estaba dispuesto a aportar con su regreso a la selección, cosa que yo la entendí como un pronunciamiento valioso y sincero. Yo no tengo ninguna diferencia con Suárez. Opté por Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre. Todas las decisiones que uno toma puedan constituir errores, pero no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo", dijo Bielsa.