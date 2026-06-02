Fichajes: Real Madrid lo firma por cuatro años y el reemplazo de Julián Álvarez

Real Madrid lo regresaría de vuelta a su país, Fabrizio Romano confirma primer fichaje blanco, el reemplazo de Julián Álvarez y el delantero que el Barcelona desea
Marco Silva se convertirá en el nuevo entrenador del Benfica. Según Fabrizio Romano, tras la salida de José Mourinho, el conjunto luso incorpora a Silva hasta junio de 2028, con opción de prolongar hasta 2029.
Según informan en Inglaterra, el Tottenham estaría muy interesado en hacerse con Savinho. Además, según añaden en Teamtalk, el jugador brasileño estaría ansioso de unirse a las filas del equipo de De Zerbi.
Informa Matteo Moretto que Yaya Touré está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador del Slovan de Bratislava.
Michel se olvida del Girona y firma con el Ajax. El conjunto holandés ya lo ha hecho oficial. Era un secreto a voces y ahora ya se puede decir. Firma por dos temporadas, hasta 2028.
Según informa 'AS', el Atlético se habría ya posicionado por Osimhen, goleador del Galatasaray como operación estrella para paliar la marcha de Julián Álvarez. El nigeriano está dispuesto a salir del Galatasaray siempre que vaya a un proyecto de primer nivel y también tendría una oferta del Manchester United encima de la mesa.
Según el periodista Graeme Bailey, Gabriel Martinelli (24) podría salir del Arsenal este verano. El brasileño relacionado con el FC Barcelona y Atlético de Madrid ha llamado la atención de dos grandes europeos, como son el Bayern Múnich y el PSG.
Ambos buscan refuerzos de cara a la próxima temporada y el perfil del extremo encaja con lo que buscan. Además, acaba contrato en 2027, por lo que los 'Gunners' asumen el riesgo de perder a su jugador.
Fabrizio Romano ha revelado que el Real Madrid ya tiene su primer fichaje para la próxima temporada y su llegada dependerá de cuando terminen las elecciones.
"El Real Madrid tiene un acuerdo verbal en marcha con Ibrahima Konaté!. Contrato de cuatro años por firmar, dependiendo de si/cuándo Florentino Pérez es reelegido", explicó Romano en sus redes.
Del mismo modo, según Fabrizio Romano, los blancos están siguiendo a varios jugadores para reforzar la plantilla. El Real Madrid también se ha interesado por Denzel Dumfries (30), jugador del Inter de Milán muy importante que ha sonado para el FC Barcelona en varias ocasiones.
El lateral contará con una cláusula de 25 millones de euros en el mes de julio
Por otro lado, Franco Mastantuono podría abandonar el Real Madrid y regresar a River Plate. Tal y como apuntan desde Argentina, el club 'Millonario' ha iniciado contactos formales para explorar la vuelta de Mastantuono tras una primera temporada irregular como madridista.
River estaría interesado en incorporar, en calidad de cedidos, tanto a Franco como a Claudio Echeverri, que sigue perteneciendo al Manchester City.