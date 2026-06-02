¿Estará en el Mundial? El aviso de Ivana Knoll y le dejó un mensaje a Tim Payne

La hermosa influencer se pronunció sobre su asistencia en la Copa del Mundo para apoyar a Croacia y lanzó un sugerente mensaje al futbolista Tim Payne.
Desde su llamativa aparición en el Mundial de Qatar-2022, Ivana Knoll continúa acaparando la atención mediática y ahora que se acerca la próxima Copa del Mundo lanzó un importante anunció para sus millones de seguidores.
La influencer, que también trabaja como DJ, alcanzó el estrellato hace cuatro años cuando fue bautizada por la prensa y el público como 'La novia del Mundial' debido a subelleza y su vestimenta en los estadios.
Su presencia con llamativos atuendos cuadriculados rojos y blancos, en honor a la bandera de Croacia, desafió las estrictas normas de vestimenta que existen en Qatar y la volvió un fenómeno viral en internet.
Cuatro años después de alcanzar la fama, Ivana ya avisó que estará en la cita de 2026 que dará inicio este 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Croacia jugará en fase de grupos contra Inglaterra, Panamá y Ghana.
De hecho, una vez finalizado el compromiso entre croatas e ingleses que está programado para el 17 de junio en en el AT&T Stadium de Texas, la espectacular DJ de 33 años participará en un 'After party'.
Ivana ya publicó varios videos mediante su cuenta de Instagram en el que avisa que no se perderá ningún partido de Croacia, tal como lo hizo en Qatar-2022. Además de Texas, la selección liderada por Luka Modric enfrentará a los panameños en Toronto y a Ghana en Filadelfia.
Aprovechando su presencia en la Copa del Mundo, la guapa aficionada estará como invitada en varios eventos en Estados Unidos. El 6 de junio en Houston y el 14 en Las Vegas.
"La fiesta después del Mundial en Dallas. Justo después del primer partido, celebremos juntos", publicó la croata, que también ha declarado públicamente su fanatismo a nivel de clubes por el Real Madrid.
Por otro lado, Ivana se su subió al fenómeno viral que ha provocado Tim Payne. El defensor de Nueva Zelanda, de 32 años, es tendencia en todas las plataforma por considerarse "el futbolista menos conocido del Mundial", haciéndose irónicamente famoso por ello. Ya cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram y la cifra sigue aumentando cada hora.
Ante esta situación, la 'Miss Croacia' no quiso quedarse afuera de la tendencia del momento. Sin dar muchas vueltas, irrumpió directamente en el perfil oficial de la FIFA para dejar su marca en una publicación que le dedicaron al jugador.
El sugerente ida y vuelta ocurrió en el reciente posteo de FIFA exclusivamente para Tim Payne, donde subieron su imagen debido a su meteórico ascenso digital. Allí, entre los miles de comentarios de fanáticos, apareció el mensaje de Knoll, quien catalogó al futbolista con una sola y contundente palabra: "Icónico".
Como era de esperarse, el guiño de la modelo croata no pasó desapercibido para la comunidad, que adoptó la causa de Payne como un reto propio. En cuestión de minutos, la respuesta de Ivana acumuló cientos de 'likes' y generó bromas con el nuevo estatus de "galán internacional" del defensor.
Este cruce virtual le aporta una nueva dosis de condimento a una historia que ya se fue totalmente de las manos. Payne pasó de ser el futbolista menos conocido del Mundial a quebrar la barrera de los 4 millones de seguidores, recibir propuestas de marcas multinacionales y tener una canción propia compuesta por el músico Ca7riel.
Mientras tanto, los hinchas ambién esperan la cita mundialista para volver apreciar la figura de Ivana Knoll en los partidos de Croacia. Ella se ha convertido en una figura recurrente en eventos globales de alto perfil. Tampoco se pierde los Grandes Premios de la Fórmula 1 (como el GP de Miami).
La influencer cuenta con su propia línea de trajes de baño y ropa deportiva, frecuentemente caracterizada por el patrón de ajedrez rojo y blanco croata.