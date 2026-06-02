¿Estará en el Mundial? El aviso de Ivana Knoll y le dejó un mensaje a Tim Payne

Por otro lado, Ivana se su subió al fenómeno viral que ha provocado Tim Payne. El defensor de Nueva Zelanda, de 32 años, es tendencia en todas las plataforma por considerarse "el futbolista menos conocido del Mundial", haciéndose irónicamente famoso por ello. Ya cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram y la cifra sigue aumentando cada hora.