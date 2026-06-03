Así es el campamento base de la selección más pequeña que jugará el Mundial

Estas son las instalaciones que recibieron a la selección más modesta que participará por primera vez en un Mundial de la FIFA. Simplemente son espectaculares.
La selección de Curazao hizo historia al clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo. La isla ubicada en el Mar Caribe cuenta con apenas unos 156 mil habitantes y es la de menor superficie que competirá en el evento que arranca en ocho días en Estados Unidos, México y Canadá.
Su participación, con el entrenador neerlandés Dick Advocaat en el banquill, es una de las grandes sorpresas de la cita mundialista, y su debut está programado para enfrentar a Alemania en Houston el 14 de junio.
Con el Mundial a la vuelta de la esquina, te presentamos dónde se concentra la escuadra más modesta del certmen. Su campamento base se encuentra en las instalaciones de la Florida Atlantic University, ubicadas en la ciudad de Boca Ratón, Florida, Estados Unidos.
La sede está diseñada para practicar fútbol americano y baloncesto, pero sirvirá como el hogar y centro de entrenamiento de los caribeños durante la competencia. Encuadrados en el Grupo E, su primer reto será ante los alemanes, luego Ecuador y por último Costa de Marfil. Toda esta primera ronda la disputarán en USA.
El campus principal de la Florida Atlantic University en Boca Ratón se extiende sobre más de 850 acres de terreno en un entorno tropical. Al estar ubicado a menos de tres millas del Océano Atlántico, ofrece una infraestructura deportiva de primer nivel ideal para una selección de fútbol.
Curazao puede ejecutar sus entrenamientos en el FAU Stadium, un moderno recinto principal al aire libre con capacidad para cerca de 30,000 espectadores, equipado con vestuarios y salas de prensa avanzadas.
Las instalaciones también cuentan con un centro de acondicionamiento físico de última generación con gimnasio de pesas, zonas de cardio y espacio de fisioterapia.
Un complejo Acuático que consta de una piscina climatizada de 17,000 pies cuadrados útil para la regeneración muscular y sesiones de recuperación hidrodinámica tras los encuentros.
Tiene habitaciones modernas dentro del campus que garantizan la total privacidad y el descanso óptimo de la delegación en un entorno cerrado.
Los jugadores de Curazao tendrán la oportunidad de asistir al centro comunitario que sirve como área de esparcimiento para el plantel, con salas de juegos y espacios de relajación.
El Atlantic Dining Hall del campus cuenta con capacidad para adaptar menús nutricionales de alto rendimiento específicos para futbolistas profesionales.
La Florida Atlantic University ofrece a los jugadores amplias salas de reuniones tácticas, auditorios equipados para el análisis de video y modernos vestuarios personalizados con zonas de descanso.
De igual forma, el complejo ofrece un área médica especializada en la prevención y tratamiento de lesiones. Cuenta con consultorios para los médicos del equipo y tecnología de vanguardia para fisioterapia.
Por otro lado, entre las figuras de la selección de Curazao tenemos a Eloy Room. El arquero y capitán es un aporta liderazgo desde el fondo y milita en las filas del Miami FC de la USL Championship, Estados Unidos.
Los mediocampistas Juninho y Leandro Bacuna, hermanos nacidos en Países Bajos, pero que representan internacionalmente a Curazao. El primero pertenece al Volendam de la Eredivisie y el segundo juega en Turquía con el Igdir FK.
Tahith Chong es un extremo de 26 años que se formó y debutó en Manchester United. Actualmente juega para el Sheffield de la Segunda División inglesa.
El delantero Jurgen Locadia también viste la camiseta del Miami FC de la USL Championship. Es la principal apuesta de los curazoleños en el ataque.