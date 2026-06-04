Suker a Diez: regreso de Mourinho y su favorito: "Será el mejor Mundial que veremos"

A mediados de los años 90, en Croacia, surgió uno de los mejores goleadores y nueves del fútbol mundial: Davor Suker. Aquel delantero colorado que brilló en la Eurocopa de 1996 y se consagró como máximo goleador en el Mundial de Francia 1998, habló en EXCLUSIVA con Diario DIEZ. Como embajador de la Copa del Mundo, el croata, que brilló en el Real Madrid que ganó la séptima Champions, habló sobre el presente del equipo madridista, alabando la llegada de José Mourinho. Además, respaldó la candidatura de Florentino Pérez para seguir en la presidencia del club.



Suker está de visita en la ciudad de Houston, Texas, donde charló con el corresponsal de Diario DIEZ, Philep Clarke. Allí, Suker recordó sus mejores momentos y también reveló sus selección favorita para ganar el Mundial. "OIjalá que sea un pequeño que llegue a semifinales, que es lo bonito del fútbol", reveló.

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON SUKER



¿Qué tal? Es un placer poderte ver por acá, ¿a qué se debe tu visita a la Casa de los Astros de Houston, Davor Suker?



Encantado, en primer lugar, no he visto muchos partidos de béisbol, solo por la tele nada más, pero como no juegas cuando eras niño, probablemente los croatas no jugamos béisbol. Entonces me encanta ver el ambiente, me encanta aprender, cada deporte tiene algo específico, y ahora ver a estos atletas, que es un deporte muy duro, y hombre, cuando vengo a cualquier ciudad en Estados Unidos, me gusta ver béisbol, fútbol americano, NBA, como deportista, estoy encantado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿A qué se debe tu visita a Houston?



Bueno, es que vamos a desarrollar algunos proyectos sobre escuelas de fútbol, proteger algunos parques que ya están en un desorden, y espero que con el alcalde, con la política, porque siempre necesita estar al lado nuestro, a los deportistas, para que los niños jueguen, como cuando yo era niño, tengan mínimas cualidades para entrenar, y para que un día alguien puede jugar desde Houston, que puede estar en ligas europeas, y que militen un día en Real Madrid, como lo que me ha ocurrido a mí, un niño, un chico de Croacia. ¿Estás en Estados Unidos viviendo o estás en Europa?



Tengo Green Card, mi trabajo es FIFA Embajador para Copa del Mundo, voy a ver todos los partidos. Voy a ver aquí Alemania y Curacao el 14, y también voy a ver a México a la apertura contra Sudáfrica, miraré Estados Unidos contra Paraguay, Croacia contra Inglaterra, aquí en Texas, en Dallas el día 17, y unos 30, 40 partidos como embajador voy a ver, que más bonito que puede ser, a ver, con buenas expectaciones. Yo creo que esta es la mejor Copa del Mundo que vamos a ver, seguro, no cabe duda, y en México, y en Canadá. Me toca ir también a Monterrey, a ver el partido 1000, Corea del Sur, contra Sudáfrica, tengo allí muchos amigos, todo el equipo, la organización que hemos estado antes de Copa del Mundo, y de verdad, disfrutar estos dos meses.



Suker, uno de los mejores goleadores de todos los tiempos, un verdadero 9, ¿cómo ve los "9" en la actualidad?



Bueno, en Croacia tenemos un poquito problema, nos falta un goleador, nos faltan los números, estatísticas, para hacer algo en la Liga, en la Copa del Mundo, necesitas tener, no solo un goleador, necesitas tener aún más goleadores, pero esto se nace, y espero que Croacia encuentra un gran goleador, y que espero que podamos ver grandes goles en todos los partidos, y como yo soy goleador, yo prefiero 3-3 que 0-0. Como un gran jugador que estuvo en el Real Madrid, que marcó muchos goles en el Madrid, ¿cómo ves la situación del club blanco en los últimos años?



Han anunciado a Mourinho como el nuevo técnico.En primer lugar quiero desear que el señor Don Florentino Pérez siga, hay que darle la oportunidad para que un hombre que ha hecho todo para el Real Madrid, gane otras elecciones, porque no hay nadie, pero sí hay alguien, espero que gane, porque merece tener todo el respeto de todo el madridismo, por el estadio, por los títulos, como nuestra séptima (Champions League), cuántos llegaron aquí, en Madrid, y de verdad le deseo toda la suerte del mundo. Ahora, no es fácil, cuando yo jugué, terminamos al Barcelona y en término de cuatro años, ganó el Madrid. Entonces, bueno, espero que Mourinho, sé que va a ser un buen equipo, y que lo único que hará falta es que gane un trofeo. Para Suker, en la actualidad, ¿quién es el mejor nueve del mundo?No puedo decir solo uno, me gusta el del Bayern Múnich (Harry Kane), me gusta Vinicius, me gusta Lewandowski, me gusta, ¿quién más? Dembélé, me gusta el jugador de Arsenal (Viktor Gyökeres), son grandes jugadores. Espero que todos tengan buenos días, excepto los ingleses contra Francia.