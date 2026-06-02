Julio Ibáñez rompe el silencio tras ser liberado en Sudáfrica: "Ahora al Mundial"

Televisa Univisión informó que el reportero de TUDN, Julio "El Profe" Ibáñez, y el camarógrafo Daniel García recuperaron su libertad luego de permanecer detenidos durante más de dos meses en Sudáfrica. Ambos se encontraban cubriendo las actividades de la Selección de Sudáfrica, rival de México en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La empresa dio a conocer la noticia a través de un comunicado publicado en la red social X, donde confirmó que sus colaboradores fueron liberados por las autoridades sudafricanas y que en las próximas horas emprenderán su regreso a territorio mexicano, una vez concluido el proceso legal que enfrentaban en ese país.

Según detalló la televisora, Julio "Profe" Ibáñez y Daniel García quedaron en libertad este martes 2 de junio, luego de haber sido arrestados el pasado 18 de marzo mientras realizaban labores periodísticas relacionadas con el combinado sudafricano. "Luego de más de dos meses, hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García", se lee en el escrito. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Asimismo, Televisa Univisión señaló que ambos comunicadores viajarán a México este miércoles para reencontrarse con sus seres queridos. El camarógrafo también expresó su agradecimiento a las autoridades mexicanas por el respaldo brindado durante todo el proceso. "Nuestros compañeros llegarán a México el día de mañana para reunirse con sus familias. Agradecemos a las autoridades mexicanas su apoyo en este desafortunado proceso, que finalmente ha concluido", concluye el mensaje.

"Profe" Ibáñez rompe el silencio

Tras hacerse oficial su liberación, Julio "Profe" Ibáñez reapareció en sus redes sociales y compartió un video en el que relató brevemente el difícil momento que atravesó durante su permanencia en Sudáfrica. El periodista aprovechó para agradecer las muestras de apoyo recibidas por parte de familiares, amigos y compañeros de trabajo. "Se terminó la pesadilla, adiós Sudáfrica, gracias familias, amigos y a nuestra casa. Estamos listos, ¡Mundial, ahí te vamos!", dijo.

¿Por qué fueron detenidos?