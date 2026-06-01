Canadá vence a Uzbekistán y manda claro mensaje previo al debut mundialista

El primer tiempo encendió las alarmas: apenas iban 22 minutos cuando Aziz Ganiev (considerado titular en el conjunto asiático) tuvo que pedir el cambio por una posible lesión, por lo que se esperará los informes médicos para ver si hubo alguna complicación de cara a la máxima cita.

Canadá y Uzbekistán se midieron en un amistoso internacional de preparación de cara al Mundial 2026aunque fue con más intensidad que la esperada: bajo la lluvia, el triunfo fue por 2 a 0 para los norteamericanos por los goles de Jonathan Osorio y Jayden Nelson, aunque los cambios fueron los protagonistas principales del partido y hubo más de un susto.

Por el lado de los locales sucedió lo mismo 8 minutos después: a los 30, Moïse Bombito fue uno de los dos cambios que, aunque en el entretiempo se aclaró que estaba planificado, se lo vio salir con dolor y acompañado de los médicos. Así, al entretiempo se fueron con el empate 0 a 0.

De todas formas las llegadas estuvieron presentes y los arqueros pudieron lucirse en ambos arcos. En la segunda parte, con varios ingresos Canadá fue acercándose al área rival y finalmente consiguió el gol: a los 13 minutos, Osorio recibió el pase de Tani Oluwaseyi y definió a pura potencia para el 1 a 0.

Cuando parecía que el partido se terminaba, llegó el segundo tanto: a los 45 minutos, Oluwaseyi volvió a ser el asistidor, esta vez para que aparezca Nelson y defina al segundo palo para marcar el 2 a 0 definitivo.

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El cierre finalmente terminó con el triunfo para el conjunto local, que es uno de los organizadores del Mundial 2026. Ahora, tendrá en vista el debut, el cual será ante Qatar el 18 de junio. Por el lado de Uzbekistán, tendrá un amistoso de preparación más: el 8 de junio, enfrentará a Países Bajos en un partido a puertas cerradas.

Contra quienes juegan Canadá y Uzbekistán en el Mundial 2026

La selección canadiense estará en el Grupo B, donde enfrentará a Suiza, Qatar y Bosnia Herzegovina. Por su parte, los asiáticos estarán en el Grupo K junto a Portugal, Colombia y República Democrática del Congo.