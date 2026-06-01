Colombia no perdona y vence a Costa Rica para tomar vuelo al Mundial de United

El cuadro tricolor saltó a la cancha con varias novedades: Willer Ditta en la zaga central, Santiago Arias por la lateral derecha, Gustavo Puerta como pivote, Jorge Carrascal como interior , Cachito Gómez como extremo por derecha y Juan Camilo Hernández en el frente de ataque.

La Selección Colomba derrotó 3-1 a Costa Rica en el duelo que significó su despedida de la afición nacional, de cara a la venidera participación en el Mundial 2026 . Fue una verdadera fiesta la que se vivió en el Estadio El Campín: show musical en la previa, lluvia de goles y ‘Ole’ incluido.

El equipo colombiano golpeó temprano con un cabezazo de Dávinson Sánchez a los 17 minutos, tras un tiro de esquina. Luego, a los 23’, Luis Díaz amplió la ventaja con una definición dentro del área.



La selección de Costa Rica reaccionó a los 32 minutos con el descuento de Andrey Soto, lo que le dio algo de suspenso al compromiso.

Sin embargo, en la recta final, Luis Suárez sentenció el partido a los 80 minutos con el tercer gol de Colombia. De esta manera, los dirigidos por el cuadro cafetero se quedaron con una victoria sólida en este amistoso, sumando confianza de cara a sus próximos desafíos internacionales.

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La Selección Colombia se despidió por todo lo alto ante su afición y emprenderá vuelo a Estados Unidos, en donde disputará su último encuentro amistoso (ante Jordania en San Diego, California).



Posteriormente irá para Guadalajara, ciudad mexicana que será su base de operaciones en la Copa del Mundo.

