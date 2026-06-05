La decisión que tomó Scaloni con Messi para el partido contra Honduras

La selección de Argentina afronta este sábado su penúltimo partido amistoso de cara al Mundial 2026 y lo hará frente a Honduras en el Kyle Field de Texas (6:00 PM), un recinto que tiene la capacidad para 100 mil espectadores. Entre las grandes ausencias que tendrá la Albiceleste se encuentra la de su capitán, Leo Messi. El delantero sufrió una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo durante el último juego con el Inter Miami y hasta ayer en Kansas pudo entrenar a la par de sus compañeros desde que arrancó la preparación previa a la Copa del Mundo.

De acuerdo con los últimos reportes del diario Olé, Messi está descartado para jugar ante los catrachos porque la prioridad del cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, es no arriesgarlo y que pueda recuperarse completamente de sus molestias físicas. El citado medio apunta que el astro argentino verá el duelo desde fuera "mientras sigue con su acondicionamiento para disputar su Copa del Mundo". "No formará parte del amistoso contra Honduras este sábado, por precaución", insisten. Durante el entrenamiento del jueves, Messi hizo un trabajo de fútbol reducido con sus compañeros e intensificó sus movimientos en un ejercicio colectivo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"La entrada en calor tuvo sus dos partes: la primera en el gimnasio trabajando tren superior y tren inferior y la segunda en cancha, con varios rondos. Pasado el bloque inicial, Lionel Scaloni, diagramó tres labores futbolísticas enfocadas en recuperación post pérdida, circulación continua de balón, presión y finalización del ataque", dice el comunicado de la AFA. Justamente en uno de esos bloques se sumó Leo para derrochar un poco de magia. Su participación en la práctica estaba prevista en el cronograma, pero nadie quiere apurarse ni mucho menos. De hecho, la idea es llevarlo poco a poco y que siga mejorando para la gran cita mundialista.

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