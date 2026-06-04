El hermano de Doué brilla en la histórica remontada de Costa de Marfil ante Francia

Un gol y una asistencia de Guela Doué, hermano del atacante del PSG, Désiré Doué, suplente con Francia y sin minutos este jueves, dio un triunfo sin precedentes a Costa de Marfil ante el combinado galo (1-2), al que nunca antes había ganado, en el choque de preparación jugado en Nantes. Guela Doué juega en el Estrasburgo de la Ligue 1. Semifinalista de la Conference League, eliminado por el Rayo. Nació en Angers hace 23 años. Hijo de padre marfileño acudió a la llamada de la selección africana, en la que milita. Enfrente, esta vez Doué, uno de los destacados del PSG, que nació en la misma ciudad francesa pero dos años más tarde. Optó por jugar con Francia, de donde es la madre.

Es Doué el destacado, el que más sobresale, referencia en el París, bicampeón de la Champions. Sin embargo, esta vez el protagonismo lo adquirió su hermano mayor, Guela, que hizo el gol del empate de Costa de Marfil y asistió, a cinco minutos del final, a Adam Diallo, que culminó la remontada histórica y al conjunto visitante. Kylian Mbappé abanderó a su selección en la primera parte, cuando el equipo de Didier Deschamps, uno de los favoritos en el Mundial, acosó la meta marfileña sostenida por el meta Yahia Fofana, meta del Rizespor, que brilló cada vez que fue puesto a prueba. Sin embargo, el bajón de Francia tras el intermedio le dejó en evidencia y encajó su primera derrota después de ocho victorias y un empate en sus últimos nueve partidos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Con impulso arrancó Francia, aparentemente con ganas de fútbol y con una ocasión detrás de otra desde el arranque. Tres chances de Mbappe en siete minutos. Una sin acierto, dos frenadas por el meta Fofana que también salió al paso de otras de Marcus Thuram y Michael Olise.