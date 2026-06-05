La 'bomba' de 150 millones de Florentino y al Barça se le escapa una figura

Revelaron quién es el crack de los 150 millones de euros que pretende ofrecer Florentino Pérez por su traspaso para el Real Madrid. Todas las últimas novedades en el mercado de fichajes de Europa.
OFICIAL / Southampton confirmó el fichaje del delantero canadiense, Cyle Larin, con un contrato de dos años con opción a uno más.
Según The Telegraph, el Newcastle ha puesto su mirada en el español Víctor Muñoz como reemplazo de un Anthony Gordon que decidió continuar su carrera en Barcelona. El atacante del Osasuna podría ser el elegido pra tomar el puesto del jugador inglés en las 'Urracas'.
El periodista Matteo Moretto pasó por los micrófonos de Radio Marca y dejó una frase que enfría el posible fichaje de Rodri con el Real Madrid. "Me han dicho que hubo comunicación directa entre los clubes, entre Real Madrid y Manchester City, pero el City ya sabe que el Madrid no va a ficharlo", aseguró.
OFICIAL / Tras marcharse del Liverpool donde dejó una huella imborrable, el lateral Andy Robertson continuará su carrera en el Tottenham. El capitán de Escocia llega a los Spurs como agente libre y firma por dos temporadas.
Kang-in Lee es uno de los futbolistas que permanece en el radar del Atlético de Madrid. De acuerdo con el diario Marca, el conjunto colchonero ya conoce el precio del volante surcoreano: el PSG pide 25 millones de euros por su traspaso.
OFICIAL /Aleksandar Stankovic vuelve a casa. El Inter anuncia que ejecutó la opción de compra sobre el mediocampista italiano, procedente del Brujas, y firma hasta 2031.
OFICIAL / Raúl García de Haro se queda en Osasuna hasta 2031. El delantero español y el club establecieron una nueva vinculación para las próximas cinco temporadas.
Tuttosport abre hoy su periódico con un posible trueque entre la Juventus y Atlético. El delantero Dusan Vlahovic tendría los días contados en Turín y los colchoneros estarían apretando por su contratación. Por este motivo, el club italiano propone un intercambio con Sorloth y José María Giménez en la operación.
Tras dejar el Atlético en julio de 2025, Ángel Correa decidió fichar con los Tigres y, después de un año en México, el volante argentino estaría cerca de volver a su país y enfilarse con River Plate. Los felinos piden unos 12 millones de dólares por su traspaso y ya existe un acuerdo verbal entre el 'Millonario' y el jugador.
Según el diario AS, Tchouaméni sigue siendo el sueño de Manchester United, pero el Real Madrid no tiene ninguna intención de venderlo. Desde Inglaterra esperan un cambio en la presidencia blanca que haga que la situación cambie, ya que lo consideran el recambio ideal de Casemiro.
Yan Diomande es el elegido en Liverpool para sustituir a Salah. Los 'Reds' están dispuesto a poner 100 millones de euros sobre la mesa para llevarse al atacante del Leipzig. El marfileño también es pretendido por el PSG, por lo que no será fácil su contratación. The Athletic publica que el club inglés ya está en contacto con los alemnes para intentar cerrar la operación.
A sus 34 años, Dani Carvajal ya es un futbolista libre. El defensor abandonó el Real Madrid tras cumplir su ciclo y su siguiente destino sería Italia. Cesc Fábregas quiere llevarlo al Como para reforzar a un equipo que la próxima temporada jugará la Champions League.
Del mismo modo, Fábregas mira a Gonzalo García. Con la vuelta de Endrick y Nico Paz al Real Madrid, y los posibles fichajes, el punta español ya no tendría sitio y el técnico del Como le daría la chance de continuar su carrera en la Serie A. La Gazzetta dello Sport informa que los blancos podrían venderlo en 30 millones de euros.
Míchel, nuevo entrenador del Ajax, quiere reforzar al equipo con un viejo conocido: Ter Stegen, portero del Barcelona. Ambos coincidieron esta última mitad de temporada en Girona y, a pesar de las lesiones del arquero, el entrenador lo considera perfecto para su nuevo proyecto en la Eredivisie. Así lo afirma 'Voetbal International'.
Florentino Pérez anunció ayer que José Mourinho, Konaté y Drumfries, llegarán al Real Madrid si es reelegido como presidente del Real Madrid. Sin embargo, aseguró que planea llevar a un verdadero galáctico con una oferta que los ronda 150 millones de euros. Sería la compra más cara en toda la historia de la entidad blanca.
Tras sus declaraciones, afirmando que se trababa de un mediocampista, la prensa española comenzó a poner su lente sobre las figuras portuguesas del PSG: Joao Neves y Vitinha. Ambos futbolistas rondan ese valor de mercado, pero The Telegraph informó este viernes que no se trata de ninguno de los dos jugadores.
Según la citada fuente y, con la corroboración del periodista Fabrizio Romano, el elegido sería Michael Olise. A pesar de que el propio Florentino explicó que su "fichaje estrella" no es el extremo del Bayern Múnich, desde Inglaterra aseguran que los 150 millones que ofrecerá la próxima semana es por el crack francés.
Ante este posible bombazo, Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern, lanzó una advertencia a Florentino: "Espero no verlo. Puede poner cinco ojos en Olise, pero no lo va a conseguir. No está en venta". El galo tiene contrato vigente hasta 2029 y llegó al club bávaro por 50 millones procedente del Crystal Palace en 2024.
Rafa Leao habló de su futuro tras ponerle punto y final a su historia con el Milan. "Quiero un nuevo desafío fuera de la Serie A. Sigo la Premier League con gran atención. Si tengo la oportunidad de jugar allí o en LaLiga, estaría realmente feliz porque mi talento sería exaltado allí. Veremos qué pasará después del Mundial", comentó en SportTV.
Según publica hoy El Nacional, Pedri y Fermín López levantan suspiros en clubes de la Premier League, concretamente en Chelsea y Manchester City, pero el Barcelona los ha declarado "intransferibles". El club catalán no escuchará ofertas por ninguno de sus futbolistas aunque superen los 200 millones de euros.
Marcus Rashford se le escapa al Barcelona. En diez días caduca la opción de compra que tienen los azulgranas sobre el delantero inglés y hasta el momento se desconoce si pagarán los 30 millones al Manchester United por su traspaso permanente.