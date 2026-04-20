Dereck Moncada recibe duro revés tras caer ante Once Caldas: de ser líderes a estar cerca de la eliminación

A falta de dos fechas (6 puntos posibles), el equipo hondureño está a solo dos puntos de quedar fuera de los cuartos de final del Clausura 2026 debido a que se clasifican los primeros ocho lugares.Inter Bogotá es séptimo con 25, Santa Fe es octavo con 23, mismos puntos que tiene Deportivo Cali en el noveno puesto. Con 22 puntos están Bucaramanga (equipo que está jugando ante Nacional), Millonarios (11°) y Águilas Doradas (12°).Del mismo modo, Llaneros (13°) con 21 puntos e Independiente de Medellína (14°) con 20 unidades, pero con un partido menos puede clasificarse a los octavos de final.