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Dereck Moncada recibe duro revés tras caer ante Once Caldas: de ser líderes a estar cerca de la eliminación

El hondureño jugó 72 minutos en la derrota de hoy 1-2 ante Once Caldas, equipo que aseguró la clasificación a liguilla.

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2026-04-20

Internacional de Bogotá no la está pasando nada bien en las últimas fecha de la Liga de Colombia. Este lunes han caído 2-1 en su visita ante el Once Caldas, equipo que se clasificó a los cuartos de final del torneo.

El delantero hondureño, Dereck Moncada, fue titular y tuvo participación hasta el minuto 72, sin embargo, no fue su mejor partido tanto para él como para el equipo que se queda al borde de la eliminación de la liguilla.

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Once Caldas se fue adelante en el marcador con gol de Luis Sánchez en el minuto 41, un tanto que ayudó a darle confianza a los locales. Pero en el complemento Fabricio Sanguinetti emparejó las cosas en el Estadio Palogrande.

Caldas se fue al ataque y logró encontrar el triunfo con anotación de Zuleta luego de una revisión en el VAR. Con este resultado, el equipo local quedó en el quinto puesto con 29 puntos, mientras que Inter Bogotá en el séptimo con 25 unidades.

CERCA DE LA ELIMINACIÓN DE LIGUILLA

A falta de dos fechas (6 puntos posibles), el equipo hondureño está a solo dos puntos de quedar fuera de los cuartos de final del Clausura 2026 debido a que se clasifican los primeros ocho lugares.

Inter Bogotá es séptimo con 25, Santa Fe es octavo con 23, mismos puntos que tiene Deportivo Cali en el noveno puesto. Con 22 puntos están Bucaramanga (equipo que está jugando ante Nacional), Millonarios (11°) y Águilas Doradas (12°).

Del mismo modo, Llaneros (13°) con 21 puntos e Independiente de Medellína (14°) con 20 unidades, pero con un partido menos puede clasificarse a los octavos de final.

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Colombia a falta de dos fechas.

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SEQUÍA GOLEADORA

Dereck Moncada acumula 8 partidos sin anotar, luego de ser uno de los máximos goleadores del torneo con 5 goles y se alejó de Estupiñán que es el más anotador con 12 tantos.

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Más allá de su mal momento goleador, el catracho sigue siendo parte de los jugadores más importantes del plantel y su titularidad es indiscutible.

Los próximos partidos de Dererck Moncada e Internacional de Bogotá son ante Boyacá Chico y Santa Fe el 26 de abril y 1 de mayo, respectivamente.

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Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
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