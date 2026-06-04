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¡Pan de coco, gifiti y un youtuber! Ambientazo en el penúltimo entreno de la H

La Selección de Honduras fue arropada por la afición y recibió la visita del influencer, Carlos Eduardo Espina. Algunos jugadores se llevaron una bolsa de pan de coco

04 de junio de 2026 a las 22:05
¡Pan de coco, gifiti y un youtuber! Ambientazo en el penúltimo entreno de la H
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La Selección de Honduras recibió una enorme cantidad de aficionados que sorprendieron a los jugadores. Tuvieron la visita de un Youtuber y recibieron pan de coco y hasta el famoso gifiti.

 Fotos: Carlos Pérez y Mauricio Ayala | Enviados
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Identificados con las camisas de la Selección Nacional, estos aficionados estuvieron esperando hasta que salieron del entreno los seleccionados catrachos.
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El youtuber y presidente del Club Victoria, Carlos Eduardo Espina, junto a Álvaro Izquierdo, exjugador del Motagua y Victoria, visitaron a la Selección Nacional en el entrenamiento.
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La alegría de los aficionados catrachos cuando vieron a los seleccionados y algunos llevaron camisas de clubes catrachos como el histórico Vida.
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El número de aficionados fue enorme en las afueras del complejo donde se entrenó la Bicolor en Houston, Texas.
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Con cánticos y haciendo mucha bulla, los fanáticos hondureños arroparon a los seleccionados nacionales.
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El delantero Keyrol Figueroa, firma camisas de aficionados junto a su hermano, Dereck Moncada mientras que el Toro Benguché pasa de lado.
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Crhistopher El Buho Meléndez, jugador del Motagua, se fue contento con su bolsa de pan de coco que llevó un aficionado.
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Las filas eran enormes y los jugadores tuvieron tiempo para atenderlos a todos después de la penúltima práctica antes del choque ante Argentina.
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Dereck Moncada, jugador del Lugano de Suiza, fue solicitado por los aficionados, pues es una de las caras nuevas de la Bicolor.
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El de Talanga, Francisco Morazán, se sintió contento de ver cómo lo quieren los aficionados hondureños en Estados Unidos.
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Edrick Menjívar se saca un selfie con este aficinado catracho a las afueras de la cancha de entrenamiento.
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Los seleccionados, David Ruiz y Kervin Arriaga, les firman las camisas a los aficionados catrachos en Houston.
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El defensor del Marathón, José Aguilera, en su segundo entrenamiento con la Bicolor. Ocupará el lugar del lesionado, Darlin Mencía.
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El equipo hondureño probó su once titular que utilizará José Francisco Molina este sábado frente a Argentina en Texas.
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Denil Maldonado, capitán de la Selección de Honduras, se detuvo a conversar y firmar camisas de los aficionados que lo solicitaron.
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Luis Palma es sin duda la gran figura de esta selección y los aficionados hicieron fila para sacarse fotos.
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Palma se dio tiempo de sacarse fotos con todos, estuvo firmando camisas y siempre con cara de alegría ya que sabe que se deben a los aficionados que los apoyan.
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El delantero del Liverpool de Inglaterra, Keyrol Figueroa, saluda al creador de contenido, Carlos Eduardo Espina, presidente del Club Victoria que llegó a visitar a la Bicolor.
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Este aficionado llegó en su camioneta a visitar a los seleccionados y promoviendo sus productos como el pan de coco y el gifiti, una bebida que los garífunas disfrutan.
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El defensor Denil Maldonado cuando salía del entrenamiento. Está listo para disputar su partido bajo el mando del técnico José Francisco Molina.
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Carlos Eduardo Espina también fue seguido por los aficionados hondureños ya que se ha convertido en un personaje muy querido.
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Espina, al igual que los seleccionados, compartieron con nuestros compatriotas en Estados Unidos que pocas veces pueden estar con la Bicolor.
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Así fueron las enormes filas de aficionados hondureños que hicieron fila para sacarse fotos y llevarse firmas de los seleccionados catrachos antes del juego frente a Argentina en Texas.
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