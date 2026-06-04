¡Pan de coco, gifiti y un youtuber! Ambientazo en el penúltimo entreno de la H

La Selección de Honduras recibió una enorme cantidad de aficionados que sorprendieron a los jugadores. Tuvieron la visita de un Youtuber y recibieron pan de coco y hasta el famoso gifiti.
Identificados con las camisas de la Selección Nacional, estos aficionados estuvieron esperando hasta que salieron del entreno los seleccionados catrachos.
El youtuber y presidente del Club Victoria, Carlos Eduardo Espina, junto a Álvaro Izquierdo, exjugador del Motagua y Victoria, visitaron a la Selección Nacional en el entrenamiento.
La alegría de los aficionados catrachos cuando vieron a los seleccionados y algunos llevaron camisas de clubes catrachos como el histórico Vida.
El número de aficionados fue enorme en las afueras del complejo donde se entrenó la Bicolor en Houston, Texas.
Con cánticos y haciendo mucha bulla, los fanáticos hondureños arroparon a los seleccionados nacionales.
El delantero Keyrol Figueroa, firma camisas de aficionados junto a su hermano, Dereck Moncada mientras que el Toro Benguché pasa de lado.
Crhistopher El Buho Meléndez, jugador del Motagua, se fue contento con su bolsa de pan de coco que llevó un aficionado.
Las filas eran enormes y los jugadores tuvieron tiempo para atenderlos a todos después de la penúltima práctica antes del choque ante Argentina.
Dereck Moncada, jugador del Lugano de Suiza, fue solicitado por los aficionados, pues es una de las caras nuevas de la Bicolor.
El de Talanga, Francisco Morazán, se sintió contento de ver cómo lo quieren los aficionados hondureños en Estados Unidos.
Edrick Menjívar se saca un selfie con este aficinado catracho a las afueras de la cancha de entrenamiento.
Los seleccionados, David Ruiz y Kervin Arriaga, les firman las camisas a los aficionados catrachos en Houston.
El defensor del Marathón, José Aguilera, en su segundo entrenamiento con la Bicolor. Ocupará el lugar del lesionado, Darlin Mencía.
El equipo hondureño probó su once titular que utilizará José Francisco Molina este sábado frente a Argentina en Texas.
Denil Maldonado, capitán de la Selección de Honduras, se detuvo a conversar y firmar camisas de los aficionados que lo solicitaron.
Luis Palma es sin duda la gran figura de esta selección y los aficionados hicieron fila para sacarse fotos.
Palma se dio tiempo de sacarse fotos con todos, estuvo firmando camisas y siempre con cara de alegría ya que sabe que se deben a los aficionados que los apoyan.
El delantero del Liverpool de Inglaterra, Keyrol Figueroa, saluda al creador de contenido, Carlos Eduardo Espina, presidente del Club Victoria que llegó a visitar a la Bicolor.
Este aficionado llegó en su camioneta a visitar a los seleccionados y promoviendo sus productos como el pan de coco y el gifiti, una bebida que los garífunas disfrutan.
El defensor Denil Maldonado cuando salía del entrenamiento. Está listo para disputar su partido bajo el mando del técnico José Francisco Molina.
Carlos Eduardo Espina también fue seguido por los aficionados hondureños ya que se ha convertido en un personaje muy querido.
Espina, al igual que los seleccionados, compartieron con nuestros compatriotas en Estados Unidos que pocas veces pueden estar con la Bicolor.
Así fueron las enormes filas de aficionados hondureños que hicieron fila para sacarse fotos y llevarse firmas de los seleccionados catrachos antes del juego frente a Argentina en Texas.