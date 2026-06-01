David Suazo figura en las leyendas del Inter de Milan que visitarán al Real Madrid

La junta directiva de la escuadra italiana incluyó oficialmente al exfutbolista nacional como uno de los referentes históricos del cuadro nerazzurro para enfrentar al Real Madrid en un partido amistoso de leyendas. El veloz delantero catracho saltará nuevamente al terreno de juego vistiendo la camiseta del equipo italiano.E

El exdelantero hondureño David Suazo continúa destacando pese a su retiro del fútbol profesional, pero aún mantiene siendo parte de las figuras del Inter de Milán . El atacante sigue siendo figura de las leyendas del viejo continente.

El equipo de la Serie A publicó diversas imágenes en sus redes sociales para anunciar formalmente este compromiso amistoso de primer nivel. Por consiguiente, la afición hondureña reaccionó con enorme algarabía ante la nominación del ídolo de la Selección Nacional.

Este prestigioso evento deportivo reunirá a una constelación de campeones inolvidables que marcaron diferentes épocas doradas dentro del fútbol mundial. De este modo, el atacante hondureño representará con enorme dignidad el nombre de nuestro país en una vitrina de escala global.

¿CUÁNDO SERÁ EL PARTIDO?

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El partido de leyendas entre Inter de Milán y Real Madrid se llevará a cabo el sábado 13 de junio en el Bernabéu. Dicho duelo será la XIII edición del Corazón Classic Match: ‘Un partido con alma de infancia’.

Por lo tanto, los miles de fanáticos hondureños deberán sintonizar la señal deportiva desde las 4:00 am, hora oficial de Honduras. Por su parte, el legendario artillero catracho visitará el majestuoso coliseo de la capital española para defender la bandera nacional y los colores italianos.

De igual manera, desde la institución ‘merengue’ se dio a conocer que este encuentro de leyendas servirá para que los beneficios económicos sean destinados a los proyectos socio deportivos de Fundación Real Madrid.

"Quiero dar las gracias al Inter de Milán por aceptar esta invitación y participar en este evento por la solidaridad, que nos va a reunir a leyendas de nuestros dos clubes", declaró Florentino Pérez, presidente del Madrid.

Y agregó: "Un partido con alma de infancia. Para el Madrid es un honor que un club de la grandeza y el prestigio del Inter comparta con nosotros ese encuentro solidario que simboliza valores que unen al fútbol y al deporte".