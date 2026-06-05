Olimpia confirma amistosos de primer nivel de cara a la Copa Centroamericana

El Olimpia no pierde tiempo y pese a que el torneo acaba de terminar y falta mucho para el otro, han anunciado un nuevo partido de preparación que se realizará en suelo estadounidense.

El torneo Clausura no fue el mejor para los de Eduardo Espinel, por lo que han empezado a mover sus piezas para tener una mejor pretemporada de cara al torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Los 'Melenudos' ya habían anunciado el juego contra el Houston Dynamo de la MLS de los Estados Unidos para el 11 de julio en el Shell Energy Stadium.