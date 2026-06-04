¡Sorpresa en Real España! Marcelo Pereira dejó Costa Rica para vestirse de aurinegro

Real España comenzó amover sus fichas y este día comenzó a darle incorporaciones a Jeaustin Campos de cara a la próxima temporada, donde buscarán borrar la mala cara que dejaron en el Clausura 2026.

Ante eso, la máquina anunció este día como su nuevo fichaje a Marcelo Pereira, exjugador del Motagua, que viene de jugar en el Cartaginés de Costa Rica, en donde era titular.

Pereira vuelve a Honduras tras un año en el fútbol costarricense donde sumó experiencia que le ayudará para tratar de cumplir las metas con las que llega al aurinegro, donde compartirá con Devron García y Daniel Aparicio, el panameño.

El chelo Pereira en sus 18 meses con los brumosos del Cartaginés disputó 57 partidos y hasta se dio el lujo de anotar cuatro goles, cifras que hablan de su buen andar desde que pisó tierra costarricense y que ahora tendrá una segunda experiencia en Honduras.

En su primera intervención, Marcelo Pereira logró ganar seis títulos de Liga Nacional con los azules del Motagua y una Supercopa, por lo que el Real España ha fichado experiencia pura para su zaga central de cara a la temporada2026/2027.