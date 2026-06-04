Carlos Eduardo Espina sorprende: Victoria pagará 12 meses de salario a jugadores

Carlos Eduardo Espina, nuevo dueño del Club Victoria de La Ceiba está revolucionando el fútbol de Honduras con los cambios que está haciendo. En uno de los videos que ha subido en las redes sociales del club, el uruguayo dio una noticia de impacto.

Espina declaró que el Club ceibeño pagará los 12 meses de salarios a los futbolistas del equipo, una novendad ya que ninguna institución en la Liga Nacional lo hace. Esto a pesar de que el equipo iniciará jugando en la Segunda División tras perder la categoría el año pasado.

“La meta es pagar los 12 meses, sabemos que no es la norma, es algo un poco diferente, queremos tener ese estándar y no competir con nadie más, simplemente queremos que los jugadores sean parte del grupo y asegurarnos de que estén pagados todo el año; no solo porque estés en pretemporada quiere decir que tu familia deja de comer y queremos asegurar eso”, declaró Espina.