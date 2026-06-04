Carlos Eduardo Espina sorprende: Victoria pagará 12 meses de salario a jugadores

Carlos Eduardo Espina, nuevo dueño del Club Victoria de La Ceiba está revolucionando el fútbol de Honduras con los cambios que está haciendo. En uno de los videos que ha subido en las redes sociales del club, el uruguayo dio una noticia de impacto.
Espina declaró que el Club ceibeño pagará los 12 meses de salarios a los futbolistas del equipo, una novendad ya que ninguna institución en la Liga Nacional lo hace. Esto a pesar de que el equipo iniciará jugando en la Segunda División tras perder la categoría el año pasado.
“La meta es pagar los 12 meses, sabemos que no es la norma, es algo un poco diferente, queremos tener ese estándar y no competir con nadie más, simplemente queremos que los jugadores sean parte del grupo y asegurarnos de que estén pagados todo el año; no solo porque estés en pretemporada quiere decir que tu familia deja de comer y queremos asegurar eso”, declaró Espina.
El presidente del cuadro jaibo manifestó que en los próximos meses estará llegando a Honduras para visitar el club, conocer a los jugadores y renovar todo lo administrativo del club, pues quiere competir con un equipo donde el futbolista quiera estar.
La Liga Nacional se reunirá a finales de este mes para definir el rumbo de la próxima temporada al desarrollar la Asamblea. Allí se confirmará si el Victoria de Carlos Espina es invitado a participar en primera división ya que es oficial que para la próxima temporada habrá 12 clubes.
“Por ahora lo que queremos es conformar una buena plantilla, pagar todas las deudas, y que el Victoria sea un equipo donde el jugador se sienta bien y competir, ya sea en primera o segunda división”, manifestó Espina, quien es un generador de contenido que tiene ingresos millonarios con sus videos y posteos en redes sociales.