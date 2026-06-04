Rafa Villeda: refuerzos en Olimpia y dice el error de Elis tras fichar con Marathón

Además, se refirió al reciente fichaje de Alberth Elis por Marathón, asegurando que se alegra por el delantero y considerando que su salida hacia Portugal cuando militaba en Olimpia fue un error, ya que ahora necesita estabilidad y continuidad para recuperar el nivel que lo llevó a convertirse en una de las principales figuras del fútbol hondureño. ¿Habrá más bajas?

El presidente de Olimpia, Rafael Villeda , abordó diversos temas relacionados con la planificación del club para la próxima temporada, incluyendo la llegada de nuevos refuerzos y los rumores que vinculan al equipo con futbolistas como Anthony "Choco" Lozano y Deiby Flores.

¿Se vienen más fichajes?

Estamos trabajando en algunas novedades. Esperamos entre mañana y la próxima semana poder darlas a conocer. Primero estamos esperando que se puedan concretar. Hay respeto también por algunos jugadores que estaban terminando contrato y por eso todavía se está esperando para que puedan firmar. Estamos con todo el deseo de darlo a conocer en cuanto se definan y se arreglen cada uno de los nuevos fichajes que vamos a tener en la institución.

Presidente, aprovechando un poco que ayer Olimpia Reserva quedó campeón, de igual forma, ¿cómo apostar para el futuro? Sabemos que con el profesor Espinel han tenido ese avance, han tenido jugadores, desde Moncada por decir uno. ¿Cómo seguir apostando en eso para Olimpia y con la experiencia también que promete este equipo?

Así es. Yo creo que, como usted bien lo dice, lo importante es saber hacer esa combinación entre la experiencia y la juventud. Vamos poco a poco dando esos pasos porque no es fácil encontrar los sustitutos de muchos de los jugadores que tal vez ya no están, pero que fueron importantes en estos últimos 10 u 11 torneos donde se han logrado tantos campeonatos. La verdad es que el profesor definitivamente también ha estado apostándole mucho a estos muchachos.

Nos alegra sobremanera que se haya podido conquistar el torneo de Clausura de Reservas ayer y eso demuestra que vienen muchachos luchando por esa oportunidad en el equipo de Primera División y que pronto la van a tener. Estoy seguro de que el profesor va a darles la oportunidad y vamos a ir viendo esa transición que requieren todos los clubes en determinado momento entre juventud y experiencia para poder lograr los éxitos a los que tiene acostumbrada una institución como Olimpia y que también exige su historia.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

LEA TAMBIÉN: Olimpia presenta sus nuevas camisetas para la temporada 26-27: así son los diseños

Presidente, en el grupo de la Copa Centroamericana hay rivales muy complicados y difíciles. Uno de los mayores es Saprissa. ¿Cómo toma el hecho de poder enfrentar también a uno de los más grandes de Centroamérica y sobre todo qué le genera poder tenerlo en el grupo?Bueno, la verdad que para mí es importante. Lo conversaba con el anterior presidente de Saprissa, el abogado Juan Carlos Rojas, que desgraciadamente no se había dado la posibilidad de poder tener enfrentamientos a nivel oficial entre ambos equipos porque es el clásico centroamericano. La verdad que para nosotros sí es bueno poder tenerlo y afortunadamente nos toca de local, así que esperamos que se pueda vivir una verdadera fiesta ese día en el Estadio Nacional con el apoyo de toda nuestra afición y obviamente que podamos lograr esa clasificación a la siguiente fase después de ese partido y, si es posible antes, mejor todavía.

Presidente, concretamente, ¿cuántos fichajes más le esperan a Olimpia y cuántas bajas?

Hoy ya se terminó el episodio de las bajas en Olimpia para este torneo. De las bajas sí, ya no hay más. Y las incorporaciones, esperamos tal vez unas tres, posiblemente cuatro, pero por lo menos tres más estarían incorporándose al club.

Presidente, esta es una linda oportunidad para salir del debate sobre quién es el más grande de Centroamérica, ya que van a enfrentar a Saprissa. ¿Cree usted?

Creo que será un buen momento para dilucidar esa opinión que es muy diferenciada tanto en Costa Rica como en Honduras. Pero lo más importante es que nuestra afición considere que su equipo es el más grande de Centroamérica.

Pero para el presidente de Olimpia, ¿Olimpia es el más grande de Centroamérica?

Sí, para mí sí. Estoy seguro que si le preguntan al presidente de Saprissa, le va a decir que Saprissa es el más grande.

¿Ese partido cómo lo vislumbra? Porque es el clásico de Centroamérica, los dos equipos jerarquizados del área

Creo que va a ser una linda oportunidad para revivir viejas historias que se tienen en los partidos que se han venido disputando a lo largo de muchos años entre Olimpia y Saprissa. Así es que esperamos, como decía anteriormente, tener un estadio lleno con todo el respaldo de la afición y que sea una verdadera fiesta.

¿Hubo ofertas por Alberth Elis? También se habló de Deiby Flores hace un momento y está el tema de Anthony Lozano, que trasciende que Olimpia podría estar repatriándolo para retomar ese buen nivel. ¿Qué tan real es todo esto o nada más es una bomba de humo?

¿Ofertas de nosotros? No. La verdad que en el caso de Deiby, no hemos tenido comunicación. Obviamente me encantaría que pudiera venir, pero sabemos que su misión en este momento y la de su representante es todavía que tenga la oportunidad en el extranjero. Creo que todavía tiene para dar mucho en el exterior.

Y la verdad que con el Choco y con Elis no han sido parte de los planes del cuerpo técnico ni de nosotros y, por ende, no ha habido ningún tipo de comunicación. No sé, entiendo que el Choco todavía tiene contrato. Creo que esa es la información que leí hoy, de que aún tiene contrato con Santos, pero la verdad que no ha habido ninguna comunicación.

¿Las puertas están abiertas para ambos futbolistas si desean llegar a Olimpia?

Habría que ver el momento en que pueda darse. En esta ocasión, ahorita no están dentro de los planes de los refuerzos que estamos buscando.

El fichaje de Elis por Marathón, ¿cómo lo sintió usted sabiendo que Elis creció en Olimpia?

A mí me alegra porque yo creo que lo que necesita Elis es estabilidad, jugar un campeonato entero. Como lo dije ayer, siento que fue un error haberse ido en el momento que se fue de Olimpia para Portugal, pero respeto la decisión que él tomó. Creo que en este momento lo más importante es que pueda agarrar el ritmo y el nivel. Todos sabemos la capacidad que él tiene, así que esperamos, por el bien del fútbol hondureño, de la selección y obviamente por él, que pueda recuperar su nivel y tener un buen torneo.