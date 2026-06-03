Donis Escober manda claro mensaje: "En Olimpia siempre hay que pelear títulos"

El legendario y multicampeón con el Olimpia, Donis Escober, luego de colgar los guantes, emprendió un nuevo camino en su carrera que le permitió seguir ligado a su pasión dentro del fútbol, preparar a los arqueros de las reservas. Su amplio recorrido en el balompié hondureño le ha permitido no solamente enfocarse en los arqueros, sino que transmitir su conocimiento a todo el plantel.

Luego de coronarse campeón de las reservas, Escober aprovechó para hablar un poco de su trabajo con los muchachos y las exigencias que se van transmitiendo. "Es parte del a formación y hay que ir inculcandoles que en el Olimpia siempre hay que pelear títulos y gracias a Dios se logró el objetivo. Es bueno por ellos que han trabajado durante todo el torneo. Me alegra por ellos y su familia". Donis Escober resalta que: "La mentalidad siempre debe de ser ganar, ganar, no cansarse de ganar campeonatos y es bueno que a esta edad se les inculque eso y que sepan que cuando se llega a primera, siempre se pelea el mismo objetivo y que la mentalidad sea esa". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Algo que deja claro el experimentado guardameta es que a los jóvenes se les transmite la casta del león. "Nosotros como cuerpo técnico desde que llega el jugador se le dice eso que hay que pelear títulos". UN CAMINO QUE NO SE LO ESPERABA Con el paso del tiempo, Escober se confiesa y asegura que lo que está viviendo no era lo que al principio pensaba. "Yo me vine aquí creyendo que era fácil formar jóvenes, pero es difícil, la mentalidad de ellos es complicada. Yo estoy contento de estar con ellos e inculcarles la mentalidad de un jugador de Olimpia". Y agrega: "Puede venir cualquier cantidad de técnicos, pero lo más importante es que se les inculque eso, aquí el objetivo es pelear campeonatos, ya días lo estábamos peleando, lo deseábamos y gracias a Dios se logró". A PULIR TALENTO PARA EXPORTAR Enfocados en la formación de estos jóvenes, Donis Escober adelanta que la directiva de Olimpia le está apostando al proyecto de poder sacar talento que sea de beneficio y de exportación para el extranjero.