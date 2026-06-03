Olimpia confirma su segundo fichaje y le apunta a la Copa Centroamericana

Tal como lo había adelantado DIARIO DIEZ , el cuadro merengue confirmó mediante comunicado en redes sociales, la llegada de su segundo fichaje de cara a la siguiente temporada de la Liga Nacional y Copa Centroamericana.

Olimpia está actuando de manera silenciosa en este mercado de fichajes, pero lo que tienen claro es que deben reforzar sus áreas débiles para competir por los títulos que estarán en juego en el próximo semestre.

"El Club Olimpia Deportivo informa a su afición, prensa deportiva y público en general que ha llegado a un acuerdo para la incorporación del futbolista uruguayo Carlos Emanuel Cuello Azambuya, quien se unirá a nuestra institución para reforzar la banda izquierda del equipo", indicó.

El último equipo del zurdo charrúa fue el Club Ciudad Bolívar de la segunda división de Argentina, tiene tiene 31 años y también puede jugar como extremo izquierdo. Ha jugado para equipos como: Rampla Jr, Miramar, Colón FC y Club Atlético Cerro de su país.

Otros de los equipos en los que también participó: Club Atlético Juventud, Bellavista, Cerrito, Albión y Club Atlético Cerro, consolidándose como un jugador de experiencia y regularidad en el fútbol de su país.

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Durante el primer semestre del presente año vivió su primera experiencia internacional formando parte del Club Ciudad de Bolívar de la Primera Nacional del fútbol argentino.

Y explican que: "Carlos Emanuel se integrará al Club Olimpia Deportivo durante la segunda quincena del presente mes de junio, para ponerse a disposición del cuerpo técnico y comenzar oficialmente su etapa con el Rey de Copas".