Villeda aclaró baja de Pinto y soltó riflazo: "Valoran más la plata que títulos"

Pasan los años y poco a poco quedan menos futbolistas de esa generación iluminada que llenó de gloria a Olimpia en los últimos siete años. El último en bajarse del barco fue José Mario Pinto, quien decidió decirle adiós al equipo de sus amores para experimentar ser legionario. Esta despedida era prácticamente un secreto a voces, pero quisimos conocer la verdad detrás de este movimiento y por eso DIEZ abordó a la máxima cabeza de la institución melenuda, Rafael Villeda Ferreri.

“Pinto ya tenía muy tomada la decisión de no continuar en el equipo. Ni siquiera hablamos de un contrato de renovación, o sea, de cifras ni nada porque él estaba ya con la decisión tomada de querer salir aprovechando que le habían salido unas oportunidades”, comentó el presidente de Olimpia. Y agregó: “Pinto quiere sentir lo que es la experiencia de jugar fuera de Honduras, algo que había decidido él junto a su familia. Respeto su decisión y le deseo el mejor de los éxitos porque fue parte de nueve títulos con Olimpia en Liga Nacional y el de la Concacaf League. Quiero que tenga un buen rendimiento y que pueda mejorar para que regrese a la Selección Nacional”. Al pedir su opinión sobre el motivo de preferir al Sporting FC, un equipo que pelea en la mitad de la tabla de la primera división tica, sobre el Olimpia, uno de los clubes más poderosos y ganadores de la región fue puntual. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Lo único que me hace pensar eso es que quiere experimentar la posibilidad de salir. No creo que se esté yendo por menos de lo que ganaba en Olimpia, estoy seguro que le han de haber hecho una propuesta mayor, pero reitero desde que terminó el campeonato no hablamos de un tema económico para la renovación. Asumo que todo fue por jugar fuera”, comentó el dirigente del albo.