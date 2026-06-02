Olimpia, Motagua y Marathón conocen horarios de juegos en la Copa Centroamericana

No hay más tiempo de espera para los equipos de la Liga Nacional de Honduras: Motagua, Olimpia y Marathón, quienes representarán al país y la Concacaf ya ha hecho oficial los horarios y el calendario de partidos de la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana.2026.
La cuarta edición de la competencia regional de clubes, que coronará al campeón de clubes de Centroamérica y servirá como torneo clasificatorio para la Copa de Campeones Concacaf 2027, contará con la participación de 20 clubes y se llevará a cabo de julio a diciembre de 2026.
El sorteo oficial de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 se realizó el 26 de mayo. Durante el evento televisado en vivo, los 20 clubes participantes fueron divididos en cuatro grupos de cinco equipos y este día se ha confirmado sus horarios.
CAMINO DE MOTAGUA
Martes, 28 de julio de 2026
20:00 (18:00) Verdes FC vs. FC Motagua – FFB Stadium, Belmopán, BLZ
Jueves, 6 de agosto de 2026
23:00 (21:00) FC Motagua vs. Club Deportivo FAS – Estadio Nacional José de la Paz Herrera, Tegucigalpa, HON
Miércoles, 12 de agosto de 2026
21:00 (19:00) FC Motagua vs. Cartaginés – Estadio Nacional José de la Paz Herrera, Tegucigalpa, HON
Martes, 25 de agosto de 2026
22:30 (20:30) Municipal vs. FC Motagua – Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, Ciudad de Guatemala, GUA
CAMINO DE OLIMPIA
Martes, 28 de julio de 2026
22:00 (20:00) Olimpia vs. Deportivo Mixco – Estadio Nacional José de la Paz Herrera, Tegucigalpa, HON
Miércoles, 5 de agosto de 2026
20:00 (19:00) UMECIT FC vs. Olimpia – Estadio Universidad Latina, Penonomé, PAN
Jueves, 20 de agosto de 2026
21:00 (20:00) Alianza FC (PAN) vs. Olimpia – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN
Jueves, 27 de agosto de 2026
22:30 (20:30) Olimpia vs. Saprissa – Estadio Nacional José de la Paz Herrera, Tegucigalpa, HON
CAMINO DE MARATHÓN
Jueves, 30 de julio de 2026
21:00 (19:00) CS Herediano vs. CD Marathón – Estadio Nacional de Costa Rica, San José, CRC
Jueves, 13 de agosto de 2026
22:00 (20:00) Antigua GFC vs. CD Marathón – Estadio Pensativo, Antigua Guatemala, GUA
Miércoles, 19 de agosto de 2026
21:00 (19:00) CD Marathón vs. Alianza FC (SLV) – Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, HON
Miércoles, 26 de agosto de 2026
20:30 (18:30) CD Marathón vs. Real Estelí FC – Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, HON
Al concluir la competencia, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027, mientras que el campeón avanzará directamente a los Octavos de Final