Victoria renace: Con Espina al frente pagan deudas, fichajes y llegaría leyenda

El reconocido creador de contenido y activista asumió el control de la Jaiba Brava con la promesa de devolverle estabilidad y protagonismo al club, despertando una enorme expectativa entre los aficionados que sueñan con una nueva etapa de éxitos. Los cambios no se han hecho esperar.

La llegada de Carlos Eduardo Espina como nuevo presidente y propietario del Victoria ha generado una auténtica revolución en la institución ceibeña, quien descendió a segunda división tras la finalización de la temporada 2025-026.

El proyecto ya sumó a una figura histórica de la institución como Álvaro Izquierdo, campeón con Victoria y ahora director general de fútbol. Además, fue anunciado como entrenador Carlos “Chato” Padilla.

En el aspecto administrativo, la nueva dirigencia comenzó a sanear las finanzas de la institución. Se han realizado pagos de salarios atrasados a jugadores y miembros del cuerpo técnico, mientras que también se cancelaron obligaciones pendientes con la Liga Nacional.

El entusiasmo también se refleja fuera de la cancha. Victoria presentó su nueva indumentaria oficial, anunció proyectos benéficos junto a la Fundación Mil Escuelas de Shin Fujiyama y continúa consolidando una impresionante presencia digital, sobre todo en la red social de TikTok donde domina en Honduras.



TODO LO QUE HA OCURRIDO EN EL VICTORIA



¿QUIÉN ES EL NUEVO PRESIDENTE?

Carlos Eduardo Espina es el nuevo presidente y dueño del Victoria. Es una personalidad de las redes sociales y activista uruguayo y estadounidense, radicado en Houston, Texas.



OTRA LEYENDA SE UNE AL PROYECTO

Álvaro Izquierdo, exjugador uruguayo y campeón con el Victoria en Honduras, se sumó al proyecto como director general de fútbol.



¿ESPINA LOGRARÁ JUGAR CON VICTORIA?

Totalmente descartado. El propia Espina informó que a pesar de adquirir a la Jaiba no cumplirá un capricho de jugar oficialmente.



NUEVA PIEL

Victoria ya presentó su nueva indumentaria, manteniendo las raíces del club con el azul y blanco, uno en estilo dorado. Además una gorra del club, todo a la venta para los aficionados.



SANEA LAS DEUDAS

La institución ya comenzó los pagos salarios atrasados a los jugadores y staff, quedan pendientes pocos. Y ha cancelado sus deudas pendientes con la Liga Nacional: Multas, dinero pendiente...



PUEDEN FICHAR

La FIFA tenía inhabilitado al Victoria debido a sus deudas, pero ahora ya pueden inscribir jugadores y otros fichajes.



LLEGA UN VIEJO CONOCIDO

Ya fue anunciado el técnico Carlos "Chato" Padilla, leyenda de la Jaiba en el único campeonato que poseen, y quien además conoce lo que es devolver al club a la primera división.



¿COSTLY SERÍA EL OTRO FICHAJE?

Carlo Costly se uniría a Victoria, no como jugador debido que andan buscando un director deportivo, y el Cocherito ya apareció en las redes sociales. Incluso, Carlos Espina dijo que llevará un exjugador de mucha trayectoria para unirse al cuerpo técnico.



UNIÓN CON SHIN FUJIYAMA

Carlos Eduardo Espina anunció que hará un partido benéfico con la Fundación Mil Escuela que preside Shin Fujiyama para colaborar y que Victoria primero se armara para definir la fecha y sede del juego.



TIKTOK: NÚMERO 1 EN HONDURAS

En la red social de TikTok es el número 1 de Honduras con arriba de 238 mil seguidores, superando al Olimpia (133 mil), Real España (52 mil), Motagua (43 mil) y Marathón (20 mil). Y es el tercero más seguido de Centroamérica, superado por Real Estelí, que tiene casi medio millón de seguidores y Saprissa, arriba de 250 mil.



Y en otra popular red social en Honduras, Facebook, es el cuarto club con más seguidores:

Olimpia: 1.1 millón

Motagua 491 mil

Real España 318 mil

Victoria 200 mil Marathon 180 mil.