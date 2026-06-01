Elis se ilusiona tra su fichaje con Marathón: "Vengo a buscar quedar campeón"

Al momento de su presentación como fichaje del club, el atacante hondureño expresó su deseo de poder dar los frutos necesarios por los cuales fue fichado por la directiva verdolaga.

Alberth Elis se olvida de su pasado en el Olimpia y toma un nuevo reto en su carrera deportiva al fichar por el Marathón de San Pedro Sula, equipo que apuesta a pelear por la décima corona en la Liga Nacional de Honduras.

En medio del estadio Yankel Rosenthal, donde será su nueva casa, así fueron las primera palabras de Elis vestido con los colores verdes del monstruo de San Pedro Sula.

"Muy feliz de estar aquí. Tuve una reunión con el presidente, Berrios, junta directiva, lo hablé con mi familia y lo miré como una gran oportunidad de regresar al fútbol hondureño. Desde que me lo plantearon dije: "tengo que ir a Marathon"".

¿Qué tienen en común Marathón y Alberth Elis?

He venido siguiendo a Marathón, se los años que tiene sin ser campeón y es un lindo reto para mí como futbolista, llegar y dar el máximo para buscar el campeonato.

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¿Cómo estás físicamente para jugar lo más pronto?

Me siento muy bien y si fuera por mí, ya quisiera que el campeonato iniciara mañana para comenzar a jugar. Tengo ganas de jugar en este estadio yankel y cuando se presente la oportunidad estar el 100%.

¿Cómo romper el dominio de los equipos de Tegucigalpa?

Vengo a dar el máximo para ayudar al equipo y espero anotar, dar asistencias y conquistar el campeonato. Vengo a buscar quedar campeón.