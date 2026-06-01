¡Bombazo! Marathón anuncia el fichaje de Alberth Elis para todo el 2026

Marathón ha tirado la casa por la ventana luego de anunciar el fichaje del atacante hondureño Alberth Elis, delantero de 30 años que llega después de jugar el último semestre en el fútbol de Portugal con el Marítimo. Se convierte en el primer fichaje del club esmeralda para la temporada 2026-2027.

Tras desfilar por el fútbol de Francia, Estados Unidos, México y Portugal, el jugador catracho decide volver a Liga Nacional y firmar con el Club Deportivo Marathón, que lo ha anunciado con bombos y platillos.

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El anuncio lo hicieron en el Yankel Rosenthal en la presencia del presidente Daniel Otero, que lejos de quedarse cruzado de brazos tras perder dos finales, ha abierto la chequera y le promete a la afición la décima corona.