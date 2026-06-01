¡Bombazo! Marathón anuncia el fichaje de Alberth Elis para todo el 2026

Marathón ha tirado la casa por la ventana luego de anunciar el fichaje del atacante hondureño Alberth Elis, delantero de 30 años que llega después de jugar el último semestre en el fútbol de Portugal con el Marítimo. Se convierte en el primer fichaje del club esmeralda para la temporada 2026-2027.
Tras desfilar por el fútbol de Francia, Estados Unidos, México y Portugal, el jugador catracho decide volver a Liga Nacional y firmar con el Club Deportivo Marathón, que lo ha anunciado con bombos y platillos.
VER MÁS: Victoria limpia la casa y comienza a saldar las deudas de la mano de Carlos Espina
El anuncio lo hicieron en el Yankel Rosenthal en la presencia del presidente Daniel Otero, que lejos de quedarse cruzado de brazos tras perder dos finales, ha abierto la chequera y le promete a la afición la décima corona.
Alberth Elis desembarcó en Europa en 2020 cuando fichó por el Boavista donde anotó 8 goles en 31 partidos para después desfilar por el Burdeos y el Stade Brestois del fútbol francés.
El exseleccionado nacional llega a sudar la segunda camiseta en Liga Nacional ya que con anterioridad lo hizo con Olimpia, no obstante. Así, el atacante llega a Marathón para pelearle el puesto a Rubilio Castillo y Nicolás Messiniti.
"Muy feliz de estar aquí, tuve algunas reuniones con el presidente, con Mario Berríos, la directiva. Lo hablé con la familia y lo vi como una gran oportunidad de volver al fútbol de Honduras y buscar campeonatos. Desde que me lo plantearon los analicé y dije: es Marathón, tengo que ir", comentó Elis.
Y finalmente agregó: "He venido siguiendo al equipo, sé los años que tiene de no ser campeón, y es un lindo reto como futbolista, sé que es un gran equipo, tiene buenos jugadores, lo hablé con la familia y dije que he venido para buscar campeonatos".