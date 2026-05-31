Victoria limpia la casa y comienza a saldar las deudas de la mano de Carlos Espina

La reconstrucción del Club Victoria de La Ceiba arrancó con fuerza bajo la gestión de su nuevo presidente, Carlos Eduardo Espina, el creador de contenido que asumió la presidencia comprometiéndose a devolverle estabilidad institucional y deportiva a un marca tradicional que en los últimos años sufrió problemas económicos y organizativos.

Como primer paso, el uruguayo enfocó sus esfuerzos en potenciar las plataformas digitales del club. Reestructuró la comunicación, mejoró la producción y lanzó estrategias para aumentar la interacción con la afición, medidas que le han permitido monetizar las redes en tiempo récord y generar ingresos adicionales para el club.

En paralelo, Espina presentó la nueva camiseta del Victoria y puso a la venta el primer lote de indumentaria través de canales digitales y distribuidores locales. La venta fue un éxito comercial: según fuentes del club, la comercialización de la nueva piel dejó una rentabilidad superior al millón de lempiras, cifra que llegó en pocos días tras el lanzamiento.

Esa liquidez tuvo impacto inmediato ya que en menos de un mes de su gestión, Espina destinó parte de los ingresos a comenzar a saldar las deudas pendientes con los jugadores y el personal técnico. El pago de salarios atrasados y compromisos asumidos ha sido presentado por la directiva como una prioridad para recuperar la confianza interna y profesionalizar la operativa diaria.