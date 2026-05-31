Victoria limpia la casa y comienza a saldar las deudas de la mano de Carlos Espina

La reconstrucción del Club Victoria de La Ceiba arrancó con fuerza bajo la gestión de su nuevo presidente, Carlos Eduardo Espina, el creador de contenido que asumió la presidencia comprometiéndose a devolverle estabilidad institucional y deportiva a un marca tradicional que en los últimos años sufrió problemas económicos y organizativos.
Como primer paso, el uruguayo enfocó sus esfuerzos en potenciar las plataformas digitales del club. Reestructuró la comunicación, mejoró la producción y lanzó estrategias para aumentar la interacción con la afición, medidas que le han permitido monetizar las redes en tiempo récord y generar ingresos adicionales para el club.
En paralelo, Espina presentó la nueva camiseta del Victoria y puso a la venta el primer lote de indumentaria través de canales digitales y distribuidores locales. La venta fue un éxito comercial: según fuentes del club, la comercialización de la nueva piel dejó una rentabilidad superior al millón de lempiras, cifra que llegó en pocos días tras el lanzamiento.
Esa liquidez tuvo impacto inmediato ya que en menos de un mes de su gestión, Espina destinó parte de los ingresos a comenzar a saldar las deudas pendientes con los jugadores y el personal técnico. El pago de salarios atrasados y compromisos asumidos ha sido presentado por la directiva como una prioridad para recuperar la confianza interna y profesionalizar la operativa diaria.
En lo deportivo, la dirigencia oficializó la contratación del técnico Carlos “El Chato” Padilla, el mismo entrenador que llevó al club al último ascenso a la Liga Nacional. La llegada de Padilla es para buscar una estabilidad deportiva, que le llevó al DT a salvar al CD Choloma del descenso.
¿Invitado a Liga Nacional?
Dentro del club existe optimismo por la posibilidad de que la Liga Nacional invite al Victoria a ocupar la plaza del club 12 para la próxima temporada, argumento que la directiva respalda con la supuesta solvencia económica demostrada recientemente.
No obstante, una invitación de ese tipo requeriría la aprobación por unanimidad en la Asamblea General de la Liga Nacional de Honduras, un trámite que aún no tiene garantía y dependerá del respaldo de las demás instituciones ya que dicen los estatutos que un club descendido deberá permanecer al menos dos años en la segunda división antes de comprar categoría o de fusionarse con algún club más.
“Victoria renace”, reza el lema impulsado por Carlos Eduardo Espina, que resume la estrategia comunicacional y el discurso oficial de la nueva administración. La combinación de ingresos por redes, ventas de camisetas y pasos administrativos buscan transformar esa consigna en resultados palpables.