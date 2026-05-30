  1. Liga Hondubet

Influencer Carlos Espina concreta primer fichaje: Victoria tiene nuevo DT

Apenas unas semanas después de asumir el control de la institución, el influencer y empresario Carlos Espina sorprendió al anunciar al entrenador que liderará el proyecto deportivo.

Influencer Carlos Espina concreta primer fichaje: Victoria tiene nuevo DT

El Victoria tiene a su nuevo director técnico tras descender a segunda división.

Mario O. Figueroa
30 de mayo de 2026 a las 14:26

El Club Deportivo Victoria comenzó una nueva era y sorprendió este sábado al anunciar a su nuevo director técnico de cara a la próxima temporada.

Ahora bajo la administración del influencer uruguayo Eduardo Espina, nuevo propietario de la institución, el conjunto ceibeño hizo oficial a través de sus redes sociales la contratación del estratega que encabezará el proyecto en la Liga de Ascenso, con el objetivo de devolver al club a la máxima categoría del fútbol hondureño.

"¡Bienvenido de regreso a casa, Carlos Padilla! Quien ayudó a devolver al Victoria al lugar que merece, hoy regresa para escribir nuevos capítulos en nuestra historia. Tu casa te recibe nuevamente", publicó la institución en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram.

Bombazo en Honduras: grande de la Liga Nacional acelera por Erick Puerto

De esta manera, Carlos "Chato" Padilla vuelve al banquillo de su querido Victoria, equipo con el que consiguió el ascenso a la Liga Nacional en 2021. Ahora tendrá la misión de liderar al conjunto jaibo en su intento por regresar a la primera división tras el descenso sufrido en la reciente campaña.

Curiosamente, Padilla viene de dirigir al CD Choloma, club con el que logró asegurar la permanencia en una cerrada lucha por evitar el descenso que se definió precisamente frente al Victoria, equipo que terminó perdiendo la categoría.

Elías Burbara: Fichajes y bajas en Real España y el inicio de pretemporada

Ya bajo la gestión de Eduardo Espina, la jaiba brava apuesta nuevamente por la experiencia y el conocimiento del "Chato" Padilla para encabezar un proyecto que busca devolver al histórico club ceibeño al lugar que consideran le corresponde en el fútbol hondureño.

Cabe señalar que anteriormente la institución nombró al uruguayo Álvaro Izquierdo como su Director General en donde se encargará de realizar fichajes.

Unime ahora al canal
German Alvarado
German Alvarado
Periodista

Desde 2014 en medios de comunicación, creando y desarrollando contenido deportivo para las plataformas digitales de Diario LA PRENSA, Diez y El Heraldo. Especializado en la cobertura de noticias y actualidad del fútbol nacional e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias