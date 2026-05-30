Influencer Carlos Espina concreta primer fichaje: Victoria tiene nuevo DT

El Club Deportivo Victoria comenzó una nueva era y sorprendió este sábado al anunciar a su nuevo director técnico de cara a la próxima temporada.
Ahora bajo la administración del influencer uruguayo Eduardo Espina, nuevo propietario de la institución, el conjunto ceibeño hizo oficial a través de sus redes sociales la contratación del estratega que encabezará el proyecto en la Liga de Ascenso, con el objetivo de devolver al club a la máxima categoría del fútbol hondureño.
"¡Bienvenido de regreso a casa, Carlos Padilla! Quien ayudó a devolver al Victoria al lugar que merece, hoy regresa para escribir nuevos capítulos en nuestra historia. Tu casa te recibe nuevamente", publicó la institución en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram.
De esta manera, Carlos "Chato" Padilla vuelve al banquillo de su querido Victoria, equipo con el que consiguió el ascenso a la Liga Nacional en 2021. Ahora tendrá la misión de liderar al conjunto jaibo en su intento por regresar a la primera división tras el descenso sufrido en la reciente campaña.
Curiosamente, Padilla viene de dirigir al CD Choloma, club con el que logró asegurar la permanencia en una cerrada lucha por evitar el descenso que se definió precisamente frente al Victoria, equipo que terminó perdiendo la categoría.
Ya bajo la gestión de Eduardo Espina, la jaiba brava apuesta nuevamente por la experiencia y el conocimiento del "Chato" Padilla para encabezar un proyecto que busca devolver al histórico club ceibeño al lugar que consideran le corresponde en el fútbol hondureño.
Cabe señalar que anteriormente la institución nombró al uruguayo Álvaro Izquierdo como su Director General en donde se encargará de realizar fichajes.