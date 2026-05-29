Motagua sorprende y ficha a joven hondureño que jugó en selección de Italia

El Motagua sigue reforzando su plantel con miras a los próximos torneos y este viernes 29 de mayo sorprendió al anunciar el fichaje del defensor hondureño Valerio Marinacci, futbolista con formación en el fútbol italiano y pasado en las categorías menores de la Lazio.

Marinacci llega al “Ciclón Azul” con un perfil poco común en el balompié hondureño. El zaguero se desarrolló en una de las academias más reconocidas del calcio italiano, donde compartió procesos de alto nivel competitivo y logró destacar en selecciones juveniles dentro de Europa.

"Es un zaguero zurdo que puede jugar de central y de lateral, destaca por sus buenas condiciones técnicas y su juego aéreo. Tiene 23 años y se suma al azul profundo buscando ser una pieza fundamental en el equipo de Javier López", dice el comunicado del campeón de Honduras.

El nuevo jugador motagüense también estuvo en el radar de la Selección de Honduras en categorías Sub-20, gracias a sus raíces catrachas y a su proyección internacional. Nunca fue convocado debido a problemas de documentación y fue seleccionado italiano en Sub-16.

Su nombre generó expectativa en distintos procesos juveniles por tratarse de un futbolista con roce europeo, disciplina táctica y una formación futbolística distinta.

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Con esta incorporación, Motagua suma experiencia internacional y juventud a su plantilla, apostando por un jugador que busca consolidar su carrera profesional en el país de sus raíces.

La llegada de Marinacci también refleja la intención del club azul de seguir explorando mercados diferentes y potenciar el talento hondureño formado en el extranjero. Primeramente anunció el fichaje de otro hondureño formado fuera del país, Jesús Batiz.

La afición azul ya comienza a ilusionarse con lo que pueda aportar el defensor, quien aterriza en el fútbol hondureño con el reto de adaptarse rápidamente y demostrar por qué fue considerado una de las promesas catrachas en Europa.

Tras dejar la Lazio en 2023, el nieto de una hondureña, inicó su aventura por el Cosenza U19, Recanatese, Budoni, Rieti y Enna, su último club en la Serie D o cuarta división italiana. En el pasado, Génesis PN lo anunció como fichaje, pero luego aclaró que no llegaría.