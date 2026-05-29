Chato Padilla anuncia su salida del Choloma: “Dejo el equipo donde lo encontré”

Luego de salvarlos del descenso en la última fecha del Clausura, el entrenador Carlos El Chato Padilla deja la dirección técnica del Club Victoria y lo anunció en sus redes sociales.

El timonel se despidió después de que se tomaran algunas decisiones a lo interno del club que tendrá nueva directiva para la próxima temporada.

Padilla llegó al CD Choloma en el inicio del torneo Clausura, dirigiendo todo el campeonato donde se mantuvo peleando descenso, pero fue en las últimas tres fechas que logró sumar puntos claves como el triunfo ante Real España que los hizo salir del sótano.