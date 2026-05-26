Génesis PN destapa ofertas de MLS y Europa por tres de sus futbolistas, ¿y Mira?

Génesis PN se convirtió en una de las historias más inesperadas y agradables del torneo Clausura de la Liga Hondubet. El conjunto canino, que para muchos iba a pelear por no descender, terminó metiéndose hasta las triangulares y quedó a solo un gol de disputar la gran final. Ahora, tras una campaña exitosa, en La Paz ya piensan en seguir creciendo para el próximo campeonato. Diario Diez conversó con Enrique Amador, director deportivo de Génesis PN, quien habló sobre el presente que vive la institución y los planes que tienen para el futuro. El dirigente confirmó que varios futbolistas del club están muy cerca de dar el salto al extranjero, ya que equipos de la MLS y Europa han mostrado interés en elementos del plantel paceño. Amador dejó claro que uno de los principales objetivos del proyecto es abrirle puertas internacionales al talento hondureño y convertir a Génesis en una vitrina para los jugadores jóvenes.

Durante la charla con Diez, Enrique Amador también adelantó movimientos importantes dentro del plantel de Génesis PN de cara al torneo Apertura. El director deportivo confirmó la continuidad de varios futbolistas clave, reveló negociaciones con posibles refuerzos y también reconoció algunas bajas sensibles dentro del equipo.

Además, explicó que la institución ya trabaja en la planificación de la próxima temporada con el objetivo de mantener el nivel competitivo mostrado en el último campeonato y confesó que dentro del club también sueñan con clasificar algún día a la Copa Centroamericana.

LA ENTREVISTA

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Con este trabajo, ¿va a continuar con el proyecto del profe Fernando Mira? La ilusión de nosotros como club es que él siga. Ha hecho un trabajo bonito donde la gente de La Paz y los alrededores están felices con el profe. El quiere seguir el proyecto, solo son pequeños detalles para poder anunciarlo. Génesis PN tuvo la oportunidad de salir a jugar a Comayagua como local, ¿es algo que se plantea dentro de la directiva para este nuevo torneo? La verdad es que la ilusión más grande para nosotros es remodelar la cancha de nuestro estadio. Mucha gente se queja del estadio Sabemos que la mayoría de los clubes que nos visitan se quejan por nuestro campo, pero también se quejan de nuestro clima. Entonces algunas personas quieren ayudar al proyecto. Por ejemplo, hace unos días salió en el Congreso Nacional el tema del alumbrado y si nos ayudan con eso sería muy bueno para nosotros, para la ciudad de La Paz y para el departamento. Y el tema de la cancha también es un proyecto con el que nos quieren ayudar para poder tenerlo listo al inicio de esta nueva temporada O sea que a este inicio del torneo Apertura van a jugar en Comayagua prácticamente, ¿o aún no hay algo definido? Aún no hay algo definido. Si a nosotros nos tocara movernos a Comayagua por el tema de las mejoras en nuestro estadio, completamente seguro de que nuestra gente de La Paz va a estar emocionada y feliz por el hecho de que vamos a tener un estadio en mejores condiciones, y eso es lo que buscamos. Luego de ser la sorpresa de las triangulares, me imagino que varios equipos andan pescando jugadores de Génesis. Hay jugadores que han finalizado contrato. ¿Qué nos puedes adelantar como director deportivo? Yo siempre les digo, piensen en grande, sueñen en grande. Hoy por hoy hay dos jugadores nuestros con muchas posibilidades de irse al extranjero. Uno es nuestro jugador sub-20, por quien ya recibimos propuestas formales, y el otro es Jeffrey Miranda. También recibimos una propuesta por Denilson “Camavinga”. Nosotros como club estamos felices porque el objetivo principal es promover jugadores hondureños al extranjero. Hoy por hoy creo que el único que no vamos a poder mantener es Jonathan Paz, porque lo teníamos a préstamo y él estaba muy feliz con nosotros, pero vamos a ver qué pasa con el tema de Olimpia. Kevin Pérez es el lateral que ha venido jugando. ¿Qué ofertas hay por él? Kevin es un niño que traemos desde la Fundación Alberth Elis. Viene del barrio Cabañas de San Pedro Sula y la fundación hace un trabajo bárbaro con estos jóvenes. Gracias a Dios hemos recibido una propuesta del Alcorcón de España y también estamos en pláticas con el club donde está Julián Martínez, el Alberca. Además tenemos muy buena relación con Cincinnati. Los tres clubes han mostrado interés, pero Cincinnati ha dado un paso al frente y Kevin estaría viajando en los próximos días al club Cincinnati, al equipo MLS Next.

¿Sería una prueba o una venta definitiva? Con Cincinnati lo que estamos manejando es que el niño todavía tiene 16 años, va a cumplir 17, entonces queremos que lo sigan viendo. Viene la Copa del Mundo también. Nuestra prioridad sería que Kevin vaya a Cincinnati por el proyecto que tienen para él y porque también sería muy bueno para nosotros como club tener esa alianza con Cincinnati. También mencionaste a Jeffrey Miranda, un jugador que tuvo un despertar importante en Génesis Jeffrey es un gran talento. Estamos felices también por lo que está haciendo la federación con su nuevo cuerpo técnico, porque no están viendo colores ni camisetas, están viendo talento. Que Jeffrey vaya a la selección es un honor para nosotros. Nosotros vimos algo diferente en él. Necesitaba confianza y un club que le dijera: “Aquí sos importante”. Hemos hecho un trabajo individual con Jeffrey y hoy no solo equipos de MLS han llamado por él, también equipos de Europa. Cincinnati también ha dado un paso al frente con Jeffrey. Él y Kevin viajarían juntos, pero el caso de Jeffrey es diferente porque existe la posibilidad de que se quede ya con el club. ¿Sería una venta o un préstamo? Lo único que estamos definiendo es si hacemos venta o préstamo. Nosotros pensamos primero en el bienestar del jugador. Si Cincinnati decide avanzar con la compra, estamos felices. Ya hay un precio estipulado, pero preferimos que Cincinnati maneje esos temas porque ellos piden exclusividad. ¿Por qué Jonathan Paz no continúa? Infelizmente Jonathan no continuaría, no porque nosotros no queramos, sino porque estaba a préstamo por parte de Olimpia. Es un jugador muy profesional, siente la camisa de Génesis y nos ayudó muchísimo. Hablamos con Carlos Will, director deportivo de Olimpia, y nos dijo que Jonathan tenía que volver. Nos duele porque es un líder, aconseja mucho a los jóvenes y era muy importante para nosotros, pero él se debe a Olimpia y vamos a respetar eso.