¿Se va Pablo Lavallén de Marathón después de perder dos finales al hilo?

Pablo Lavallén tiene un futuro incierto en el banquillo del club hondureño Marathón, esto a pesar de haberlos llevado a dos finales que malograron contra Olimpia y Motagua, en el año de su Centenario. El exentrenador del Colón de Santa Fe, al que llevó a una final de Copa Sudamericana, fue traído a Honduras nuevamente por Mario Berríos y Orinson Amaya (QDDG), y en el primer torneo mostró su capacidad en la táctica, llevándolos a una final que era ilusión completa del club por sus 100 años. No obstante, el verdolaga perdería esa final ante el Olimpia y para este Clausura 2026 volvió a llegar a esa etapa del torneo tras batir en el grupo de la muerte de las Triangulares al mismo albo y al Real España, pero volvió a caer, pero ahora contra Motagua en tanda de penales.

Después de perder la última final a Lavallén se le vino la afición encima y ya consideran que tras un año debe de ser removido de su silla técnica al no poder manejar las grandes finales. La decisión pasará por la parte dirigencial, quienes siempre han dicho que el deseo es que Pablo continúe. El futuro del entrenador argentino está en el aire y aunque el club le ha brindado todo el apoyo posible incluso hasta cuando se involucró en temas disciplinarios en contra de los árbitros, las opiniones por ahora están divididas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Y mientras el contrato de Lavallén con Marathón está por ahora sin efecto ya que caducó tras la final caída contra los azules, entre la afición retumba un nombre que ilusiona: Héctor Vargas. El técnico que ilusiona al pueblo verdolaga y que es el último campeón en 2018.