Emilio tiró a críticos y legionarios a la vista en Motagua: "Me decían cáncer"

El título 20 de Motagua no solo significó una nueva estrella en la historia del club, sino también el cierre de un ciclo marcado por la presión, las críticas y los cuestionamientos internos.

Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, aseguró que el campeonato es el reflejo de un proceso de trabajo sostenido, donde la convicción nunca se perdió pese a los momentos difíciles.

El exjugador recordó las etapas complicadas del equipo, incluyendo eliminaciones y señalamientos personales. “Me dijeron el cáncer, pero siempre confié en el trabajo honrado”, expresó, destacando que el tiempo terminó dando la razón al proyecto deportivo que hoy celebra el título.

Izaguirre también respaldó con firmeza al técnico español Javier López, figura cuestionada en su momento pero ahora campeón nacional. “Es el más profesional y detallista, por eso está aquí y por eso es campeón”, afirmó, valorando la continuidad del proyecto que terminó consolidándose con la corona.

De cara al futuro, el dirigente confirmó que habrá movimientos en la plantilla y posibles salidas, además de seguir apostando por jóvenes talentos. Con la mirada puesta en la Copa Centroamericana, Izaguirre fue claro: Motagua tiene equipo para competir y el objetivo ahora es mantener el protagonismo a nivel internacional.



LA ENTREVISTA CON EMILIO IZAGUIRRE



Emilio, ¿Cuánta tranquilidad ya en este momento?

Sí, yo creo que el último campeonato de Motagua en el 2024 también bien sufrido, que decían que lo habían regalado, pero nos habían anulado un gol anteriormente, que fue gol y para recordar la memoria que decían que lo regalaron con un autogol y hubiéramos quedado 2-0 para recordar memoria. Y desde allí habíamos tenido duro, habíamos quedado fuera de una final, después quedamos fuera y vino el profesor Javier, quedamos fuera de la triangular si no me equivoco... Fue un proceso, unas críticas duras, me criticaron, hasta la gente me decía el cáncer y me quedé calladito, siempre estuve confiando en la honestidad, en el trabajo de mi equipo, en el trabajo honrado que que tratamos de hacer para Motagua.



Yo creo que que ahí están los resultados. Yo creo que se dio esa bendición de la copa 20 para Motagua, ya mañana me toca trabajar, planificar pretemporada, los jugadores que van a salir y que van a entrar, creo que nosotros como institución siempre lo que buscamos es tener un plantel competitivo para esto, para celebrar con nuestra gente como hoy fue lo más lindo. Yo creo que tuve la bendición el 2007, la única con toda mi afición y hoy fue una bendición muy grande, muy linda para Motagua.



Emilio, lógicamente no hay diferencias entre una copa y otra, digo bajo su gestión.

No, yo creo que todas son importantes, llevo cuatro finales, dos perdidas dos ganadas, pero lo más importante de todo es que tengo la conciencia tranquila que lo que trabajo con el amor, con la pasión, con la dedicación y con el respaldo de los directivos. Agradecido con los presidentes don Eduardo, don Javier, Pedro, por la persona que hoy llegue aquí, Daniel que para mí es un hermano, yo creo que él me respaldó, él me dio la oportunidad de entrar en Motagua, él confió, me dijo, "esto hace Emilio y para él va". Yo le tengo su medalla a él y a todos los directivos, el cuerpo técnico que conformé desde ligas menores, la parte de los jugadores que hemos traído y para ellos pues la afición que nos ha apoyado al mil por mil. Nos han criticado fuerte o los extrabajadores que criticaban fuerte, malagradecidos que trabajaron aquí y si salen es porque no rinde en un lado, entonces eso es así. Yo creo que en la vida uno tiene que saber qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Todos, todos los días.



Yo creo que todos los días es de gestionar, todos los días es de buscar ganar y lo más duro para Motagua es cuando pierde, cuando viene altibajos vienen las críticas fuertes de gente de adentro, aficionado motagüense, pero no digo que callemos bocas, sino que disfruten ellos también porque somos Motagua.



¿A qué sabe esta como un refrescamiento Emilio? Digo porque en medio de críticas le tocó vivir una situación compleja.

Lo importante es lo que yo sienta. Yo siempre he sido bien honesto, bien profesional en que yo me sienta bien y lo demás no me interesa. Yo me siento bien con conmigo mismo del trabajo que hago y ahí están los resultados. Yo creo que lo que hablen, lo que digan nunca me ha interesado y lo más importante es que Motagua logre campeonato.



Ahí mismo cuestionaron mucho la renovación de Javier López, que por qué se hacía, que era un técnico que venía sin ganar, sin currículum ni nada y ustedes le apostaron a este proyecto.

Yo creo que el presidente ha dicho que han pasado muchos entrenadores aquí campeones, pero el más profesional, el más detallista, el de que cuida los detalles y el que está ahí es Javier López. Por eso está aquí y por eso es campeón. Ahora que le quiten eso, es campeón y ahí está, ahí está y ahora vamos por lograr el objetivo de la Copa Centroamericana, que eso es a corto plazo y después viene la Liga. Yo creo que eso es lo que nos toca.



¿Había confianza en este trabajo?

Sí, había un análisis hace profundo el trabajo, hay informes, hay todo cosas detalladas que uno hace para la junta directiva y ahí están los resultados. Gracias al Señor se dio sufrido, pero yo creo que lo más importante de esto que Motagua es campeón.



Hay un par de jugadores que quedan sin contrato, recién entrevistábamos a John Kleber de Oliveira (Ni terminamos de hacer la pregunta)...

No, no, no, John Kleber tiene un contrato, se le activa la cláusula, metió goles, él sabe que no debe estar molestando, ya está amarrado otro año. Bueno, lo de John nos vamos a sentar, ya tenemos casi arreglado un precontrato y ahí nos queda tocar el tema con Marcelo Santos, Luis Meléndez y Carlos Meléndez son los que no quedan sin contrato y vamos a ver. Serrano tiene contrato, nosotros lo compramos, le queda un año y medio, y bueno, esperar en Dios de que todo sea para bien del equipo.



Y en el caso de las oportunidades de Jefryn Macías y de Giancarlo Sacaza, ¿Al extranjero ellos?

Eso es lo que buscamos. Tenemos también a Abner Ávila, Pablo Cacho... Eso es lo que busco yo que mi gestión, vender jugadores, traer jugadores como el caso de Sacaza, de Abner Ávila que es un gran jugador, un gran defensa. Jonathan Argueta, Carlos Palma, Darrel Oliva. Y esperamos vender porque Motagua desde antes que yo jugaba siempre Iván Guerrero, Jairo Martínez, Amado Guevara.... Siempre es la ideología, la metodología del equipo, sacar jugadores jóvenes buenos y venderlos. Yo creo que a esos temas son bien delicados, pero yo creo que aquí que él se está abriendo el camino.



La Selección es un puente muy grande, él (Giancarlo Sacaza) sigue y los equipos de la MLS, de Europa lo van a ver porque es un un defensa que tiene el biotipo europeo, pues mide más de 1,93 mts y esperemos de que todo le salga bien y Jefryn es un jugador desequilibrante, joven que tiene gol, que tiene asistencia y esperemos que todo le salga bien.



¿Hay opciones de salir o no han llegado propuestas?

Sí, siempre llegan, siempre hay cosas, pero ahorita el mercado de junio es amplio y esperemos a ver qué pasa.



¿Es el mejor momento? Usted que tuvo esa experiencia de ser legionario.

No, ahorita no, porque la Selección no está en un Mundial. El mejor momento es cuando la Selección está en un Mundial o está en una Copa Oro, estar bien en el ranking de FIFA, ese es el mejor momento. Ahorita no se pueden desesperar. Yo lo viví como jugador. Yo estuve aquí en Motagua y me decía don Eduardo que me calmara, que me iba a dar la oportunidad si nosotros clasificamos a Mundial o estábamos cerquita, iba a ir un equipo de élite. Y yo creo que así los jóvenes saben de que el momento adecuado cuando la Selección está arriba.



Emilio, y para la Copa Centroamericana ¿Reforzarán al equipo? Se habla de un muchacho del CD Choloma, Jainer Bermúdez.

Sí, Bermúdez es ahora 2009 para reserva, para el futuro. Es un Sub-20, yo creo que Bermúdez está, si se contrata, para decirle que usted me dijo Bermúdez, no es que está contratado, no es que va a reforzar, es una apuesta para Sub-20, para el futuro. No es que va a venir a pelearle a "Puchulín" Serrano, a Macías. Yo creo que tenemos dos jugadores por puesto y tenemos a Darrel Oliva ahí, tenemos a varios jóvenes que tenemos que sacar de nuestra cantera.



¿Habrá fichajes porque vienen la Copa Centroamericana? Y por ahí decía el profesor Javier López "mi objetivo, ganar un torneo internacional".

Sí, creo que tenemos equipo, hemos competido aquí nacionalmente y esperemos que todo sea para bien de Motagua. Yo creo que tenemos equipo, tenemos buenos jugadores, tenemos jugadores en reserva y esperemos que el equipo responda bien en alto nivel.