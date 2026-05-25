Luis Ortíz revela el secreto y la fórmula usada para sacar ventaja en los penales

La final Motagua vs Marathón se tuvo que definir desde el punto penal, donde el guardameta Luis Ortíz fue uno de los protagonistas que ayudaron a su equipo a la conquista de la corona de campeón.

La lotería desde el manchón penal tuvo un secreto que muy poco pudieron observar, pero el lente de DIEZ pudo captar el secreto de Ortíz, quien hizo uso de una ayuda especial.

El meta de los azules le atajó el lanzamiento penal a Odín Ramos, lo que permitió que su equipo tomara ventaja y finalmente lograran alcanzar la ansiada como 20 del ciclón.

"Llegó lo que tanto buscamos desde que llegué, es una alegría que no sabría como explicarselos", comenzó contando.

Ortíz se mostró feliz al ganar el premio MVP de la final. "Es un reconocimiento del esfuerzo que hizo que ayudar al equipo".

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Y agregó: "Los 90 minutos más el tiempo extra que siempre mantuve la calma, igual mis compañeros y ese fue el resultado para lograr el objetivo".

Al momento de ser consultado por el estudio y análisis de los lanzamientos penales, Ortíz reveló que tuvo un estudio previo de los penales de Marathón.

"Prácticamente de algunos, pero no del penal que tapé. Lo practicamos después de cada entrenamiento y más ahora en esta instancia".

Diario Diez pudo captar el momento preciso en el que el portero tenía su apunte de los lanzadores de penal del cuadro verdolaga. "Ahí estaban anotados los penaleros de Marathón, pero no todos los que tiraron estaban en la hoja".

¿Quiénes estaban? "Rubilio, Farioli y el Chelito que ya habían salido de cambio. Fue puro análisis, el profe Hugo prepara los penales cada partido y ya los teníamos estudiados", contó.

También detalló las variantes que se dieron en la lista por los cambios que se dieron en el partido. "De Rubilio sí, Isaac y Odín, no, ellos no estaban en la hoja y ahí me la rifé yo".

Luis Ortíz se corona campeón y curiosamente lo logra enfrentando a su ex equipo Marathón. "Siempre he dicho que soy profesional, yo llegué a Motagua y me debo a ellos".