Javier Atala adelanta amistoso selección de Honduras, fichajes y título de Motagua

Atala no ocultó la felicidad tras la conquista del título 20 de Motagua y los planes que se han propuesto en la junta directiva azul para la próxima temporada.

Luego de finalizado el torneo Clausura de la Liga Nacional y a las puertas de una nueva fecha FIFA, el presidente de la Comisión de Selecciones, Javier Atala , compartió de la fiesta del título azul y se pronunció sobre el camino que le viene a la Bicolor.

¿A qué sabe esta Copa para Motagua?

Contento, ganamos hoy el partido. Fue un partido, como lo viste, duro. Siempre uno quiere ganar los 90 minutos, pero siempre a Motagua, siempre hasta el final, y al final lo hicieron bien, los jugadores jugaron bien los 120 minutos, hicieron un buen trabajo en los penaltis, y esto es un regalo que le damos a toda la afición motagüense, que hoy nos apoyaron, llenaron el estadio. Siempre los motaguas salen ahí de todos lados, y lo importante es que ganamos y le damos una felicidad a nuestra afición de Motagua.

Me decían varios aficionados, porque fue sufrida, ¿no? Como muchas de Motagua, y me decían, es que si no se sufre, no es motagua.

No, si no se sufre, así es, Motagua, yo creo que solo una final creo que ganamos en Progreso, y después ganamos aquí Ah, de contundente contra Honduras. Y después, todas han sido sufridas, pero lo importante es que, ahí es lo que estaban diciendo, que Motagua, hay que celebrar doble, porque Motagua siempre sufre y lo gana, y eso es lo importante.

A ver, Javier, ustedes pararon el tetracampeonato de Olimpia, y ahorita Olimpia va por el tetracampeonato, y lo ganan ustedes.

En los últimos nueve años, creo que han sido solo Motagua y Olimpia en las finales, que han ganado las finales, pero en la final uno no piensa en los rivales, nosotros trabajamos para que el Motagua estemos en los últimos, en los primeros lugares y ganar el campeonato. Entonces el trabajo que hacemos como directivo y cuerpo técnico y jugadores, no pensamos en los rivales, bueno, siempre en los partidos sí pensamos en ellos, pero no en la estrategia de ganar los campeonatos.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Al profe, me lo ha dicho varias veces, seduce mucho la Copa Centroamericana.

Yo creo que esa es la idea, el profesor ya lo hablamos, y la idea es competir en la Copa Centroamericana y ganarla, porque el profe, hemos estado en finales y hemos perdido los últimos años, y el profe cuando estaba en Antigua también estuvo, creo que en la final, o estuvo en semifinal, y entonces es una meta que tenemos, y nos propusimos con el profe de hacer un buen papel y ganar la Copa Centroamericana.

¿Le falta a Motagua dar ese paso a nivel internacional para ganar copas?

Falta, yo creo que es importante, y tenemos un buen cuerpo técnico, buenos jugadores, y yo creo que tenemos, no sé si el profe va a necesitar un refuerzo, pero sí, vamos a prepararnos para la Copa Centroamericana, y prepararnos también para el siguiente campeonato que empezamos en agosto.

¿Se va a reforzar el equipo, porque ahora la apuesta tiene que dejar ahí a nivel internacional?

Creo que el profe, vamos a tener una reunión esta semana, nos va a proponer, y yo creo que sí vamos a reforzar, anda buscando ciertas posiciones que necesita, porque creo que tenemos buenos jugadores, buenas posiciones, solo le faltan tal vez una o dos posiciones para reforzar el equipo. Javier, haciendo un cambio de juego,



SOBRE LA SELECCIÓN DE HONDURAS



¿Se confirmó ya el segundo amistoso de la selección? ¿Cómo está ese tema?

No, mañana, mañana en la mañana nos confirman, recordar que bien ya muy tarde, pero hemos negociado con dos selecciones anteriormente, y al final nos las cancelan, y esperemos que esta, y que es mañana, en la mañana, nos van a confirmar, y esperemos que sea, y si es el partido sería el 9, jugamos el 6, y el 7 partido sería el martes, el martes sería el 6 sábado, y el martes sería el partido, antes que empiece el mundial. ​



¿El 9 sería dónde, dónde es el partido?

No, depende, no sé a dónde sería, creo que sería en Washington, esperemos que salga y nos confirmen mañana, o si no, ya el cuerpo técnico ya está satisfecho con jugar solo el partido contra Argentina.



¿Me están diciendo que el potencial rival, el que suena fuerte, Ghana?

Posiblemente, un africano, lo que nos dijeron, un equipo de África, y esperemos que nos confirmen, yo creo que al final solo es jugar, no es la parte económica, es ir a jugar, y que los jugadores, porque jugamos ahorita, y después tenemos que jugar, se va a volver a concentrar la selección hasta finales de septiembre, porque la concentración va a ser de dos semanas, que van a jugar cuatro partidos en finales de septiembre y principios de octubre, la fecha FIFA, entonces los va a ver hasta la otra, entonces sería bueno que jugáramos otro partido.



¿Cómo han visto esta gestión de Francis, que ha pescado jugadores con raíces hondureñas?

Yo creo que contento, buen trabajo que ha hecho Francis con todo el equipo, y yo siempre he dicho eso, que nuestros jugadores, la mayor parte de los jugadores, hay que contar con los jugadores que viven fuera de Honduras, que ya han dado cuenta que uno no, bueno, sabíamos, pero tenemos ya un equipo que está buscándolos, porque sí sabíamos, pero no que estamos ya buscando y hablando con los jugadores, con los papás, con las mamás, para que decidan, porque al final como son gente joven, tienen que decidir el papá y la mamá.



¿Cómo han visto el proyecto de José Molina?

Yo creo que vamos en buen camino, vamos bien, es un buen cuerpo técnico, tiene buen equipo y yo creo que vamos en buen camino, fue una buena decisión, un cambio, ya hemos jugado siempre con colombianos, la mayor parte de nuestras, y cambiamos a fútbol europeo, a entrenadores europeos, y yo creo que es un cambio que le estamos dando.



¿Va por buen camino este proceso?

Pinta bien y esperamos que salgamos adelante y que tengamos éxitos con la selección también.