Marcelo Santos habló de su futuro y pide disculpas a Marathón: "Estuvo mal"

Marcelo Santos, capitán de Motagua, dio sus valoraciones tras vencer a Marathón en la gran final del Clausura 2026 y le pidió disculpas al cuadro sampedrano por sus polémicas declaraciones en la previa durante el banderazo. El defensor reconoce que llamar "equipo chico" a los verdes no estuvo bien de su parte y los felicitó por haber llegado a las instancias finales del torneo y extender la definición del título hasta la tanda de penales.

Por otro lado, Santos negó rotundamente negociaciones con Olimpia, ya que termina su contrato con Motagua y por el momento no tiene nada firmado para una posible renovación. Sin embargo, señaló al equipo donde le gustaría terminar su carrera deportiva. Nueve años en el equipo "He tenido la bendición de estar tanto tiempo en la institución y lograr seis títulos muy importantes. Felicitar a mis compañeros que han hecho esto posible". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Le dijo "equipo chico" a Marathón en la previa "A veces sacan eco de cosas para generar vistas, aunque es cierto que me expresé de mala manera. Sé que estuvo mal, lo reconozco y pido disculpas a Marathón. No me dirigí a la afición, sino al club como tal, pero sabemos que Marathón es una institución con más de 100 años, tienen mi respeto, eso que dije fue por la eurofia del banderazo. El banderazo para mí fue muy especial porque podría ser el último con el equipo. No estuvo bien de mi parte y pedirle disculpas a Marathón". Negociaciones con Olimpia "Es mentira, son noticias de mala forma. No tengo negociaciones con Olimpia, nada que ver... primero hay que informarse bien para dar la noticia". Ha perdido protagonismo "Acá no importa quien juegue, lo importantes que al final se logre el título. Uno como futbolista quiere jugar y más yo que estoy acotumbrado, pero hay que disfrutar esto y seguir".