Clever Portillo, héroe de la 20 en Motagua: "Estaba clarito donde iba el penal"

Tras el encuentro, Portillo no ocultó su emoción y aseguró que el campeonato es el premio al esfuerzo colectivo realizado durante todo el torneo.

El nombre de Clever Portillo quedó grabado para siempre en la historia de Motagua. El lateral azul fue el encargado de ejecutar el penal decisivo en la tanda frente a Marathón y desató la locura de la afición motagüense al sellar el título número 20 de las Águilas.

“Es muy lindo darle el triunfo a este equipo, es el triunfo de todos. Después de los entrenos practico penales, le pegué fuerte y se me pudo dar”, expresó el mediocampista, todavía emocionado por convertirse en el héroe de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés.

El futbolista de 23 años reveló que en el plantel ya tenían confianza plena en una eventual definición desde los once pasos. “Siempre pateamos penales, hacemos retos entre todos. Sabíamos que en penales íbamos a ganar”, comentó, dejando claro que la serie fue trabajada previamente durante la temporada.

Portillo también destacó la capacidad de reacción del equipo durante el campeonato. “Fue un torneo muy bueno, con altas y bajas, pero el grupo se recompuso y ganamos la 20”, afirmó. Además, dedicó el título a Dios, a su familia y a toda la hinchada azul que acompañó al club durante la campaña.

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Sobre el momento de tomar el balón para ejecutar el cuarto lanzamiento de Motagua, el jugador confesó que sintió presión, aunque tenía claro cómo definir. “Me eligieron y me tocó ese cuarto penal. Estaba clarito dónde la iba a hacer. Nervios al final, pero gracias a Dios se dio”, relató.

El sampedrano que llegó hace dos años a Motagua recordó además que no es la primera vez que le toca asumir responsabilidad en una tanda, ya que anteriormente también anotó ante Vida.

Sin embargo, reconoció que esta ocasión tuvo un sabor especial por tratarse de una final. “No lo soñé, pero gracias a Dios se dio. Quedamos en la historia y ahora a pensar en la 21”, cerró el nuevo héroe de Motagua.