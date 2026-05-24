Así fue la infartante tanda de penales que coronó a Motagua campeón de Honduras

El Motagua volvió a tocar la gloria en el fútbol hondureño tras vencer 4-2 en la tanda de penales al Marathón y conquistar el título 20 de su historia en este torneo Clausura 2026 en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Luego de 120 minutos sin goles, la definición desde los once pasos terminó inclinándose del lado azul en una noche de máxima tensión. El global terminó 1-1.

La serie de penales comenzó cuesta arriba para el conjunto verdolaga, ya que Rubilio Castillo falló su lanzamiento al estrellar el balón en el travesaño. Motagua no perdonó y abrió la cuenta con el gol de “Droopy” Gómez. Después Tomás Sorto e Isaac Castillo mantuvieron con vida al Marathón al convertir sus disparos, pero los azules respondieron con anotaciones de John Kléber y Andy Hernández para tomar ventaja definitiva.

La presión terminó cayendo sobre Odín Ramos, quien erró el cuarto penal del Monstruo Verde y dejó servido el campeonato para el Ciclón Azul. Jhen Clever Portillo asumió la responsabilidad y definió la serie con el cobro que desató la locura en Tegucigalpa y confirmó la copa número 20 en la historia motagüense. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Durante el tiempo reglamentario y los tiempos extras, ambos equipos protagonizaron un duelo cerrado, intenso y con pocas oportunidades claras.