¿Era fuera de juego? El polémico gol anulado de Motagua al Marathón en la final

La acción nació tras una ofensiva del conjunto azul que terminó con Óscar Discua enviando la pelota al fondo de la red. Los jugadores motagüenses celebraron con intensidad el que parecía ser el primer tanto del partido, mientras la afición explotaba en las graderías.

Motagua estuvo muy cerca de abrir el marcador en la gran final ante Marathón, pero el grito de gol terminó siendo apagado por la intervención del FVS VAR en una jugada polémica que se registró al minuto 52 del compromiso.

Sin embargo, rápidamente surgieron las dudas por una posible posición adelantada del mediocampista. En la repetición de la jugada se observó que Discua estaba ligeramente adelantado, apenas un pie por delante del último defensor de Marathón al momento del pase.

El árbitro central Said Martínez fue alertado desde la cabina y decidió acudir al monitor del FVS VAR para revisar cuidadosamente la acción. Tras varios segundos de análisis, el juez hondureño confirmó el fuera de juego y anuló oficialmente el tanto de Motagua.

La decisión provocó frustración entre los futbolistas y aficionados azules, ya que el equipo capitalino había encontrado la ventaja en un momento importante del encuentro. De esta manera, el FVS VAR terminó ahogando el primer grito de gol de Motagua.