Javier López, vencedor de batallas y primer DT europeo campeón en Honduras

La vida de Javier López nunca ha sido un camino sencillo. Mucho antes de convertirse en campeón con el Motagua y de escribir su nombre en la historia del fútbol hondureño, el entrenador español aprendió desde niño a convivir con desafíos personales que moldearon su carácter y su manera de ver el mundo. Nacido hace 50 años en Lugo, España, Javier López creció siendo diferente. Con el paso de los años fue diagnosticado con síndrome de Asperger, una condición dentro del espectro autista que influye en la forma de relacionarse, comunicarse y procesar las emociones.

El fútbol apareció como refugio, pasión y lenguaje. En una cancha encontraba orden, disciplina y un espacio donde podía expresar todo aquello que muchas veces las palabras no lograban transmitir. Desde muy joven entendió que debía luchar el doble para abrirse camino, soportando incomprensión, prejuicios y momentos difíciles que marcaron profundamente su vida. Lejos de rendirse, Javier López construyó su carrera desde abajo. Estudió, se preparó y recorrió distintos países acumulando experiencias en academias y clubes de España, México y Centroamérica. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Siempre fue un hombre más enfocado en el trabajo que en el protagonismo mediático, convencido de que el esfuerzo silencioso también podía abrir puertas. Completó sus estudios como estratega avalado por la Real Federación Española de Fútbol, Javier López también se ha desarrollado como escritor de artículos relacionados con los entrenamientos de fútbol y posteriormente se especializó en dirección deportiva. Ha sido capacitador e implementó su estilo: metodología táctico cognitiva. Inició su recorrido en septiembre de 2008 como Director Deportivo de las Escuelas de Fútbol del Real Madrid en México y estuvo en el cargo por 11 meses. Continuó en suelo mexicano para enrolarse con Atlante en fuerzas básicas y Cimarrones de Sonora pasando por categorías inferiores, dirección deportiva y hasta los banquillos en 2015. Y en 2018 fue el Coordinador del Fútbol en el CD Lugo de España.