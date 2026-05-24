Javier López con dardo tras quedar campeón con Motagua: "Me decían que iba a vender humo"

El técnico español aseguró que el equipo practicó los penales durante la semana porque contemplaban esa posibilidad en la final y confesó que uno de los momentos más dolorosos del torneo fue la eliminación ante Alajuelense, una derrota que calificó como “durísima” por la manera en que se escapó la clasificación en los minutos finales.

El entrenador de Motagua, Javier López, no solo celebró la obtención del título, sino que también aprovechó el micrófono de DIEZ para responder a quienes cuestionaban su trabajo desde su llegada al fútbol centroamericano.

Es una felicidad compartida con miles de personas que siguen al equipo

Algunas han tenido el privilegio de estar hoy aquí en el estadio, pero la familia del Ciclón Azul es muy amplia, muy grande, está repartida por todo el mundo. Y cuando haces feliz a los demás, pues no te queda más que ser feliz tú también.

Siempre que Motagua gana es sufriendo.

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Evidentemente creo que hicimos un fútbol para hacer una final muy buena. Nos faltó el gol. Tuvimos infinidad de situaciones de gol, tanto en la primera, en la segunda, como en la prórroga. Y esa contundencia que nos faltó en el juego dinámico, la tuvimos en los penales.

Usted ha dicho que es muy apasionado por lo que le gusta y el fútbol obviamente le encanta. ¿Qué representa ese momento para usted?

No, te digo, una felicidad muy grande. No para mí, para todo el mundo que siga al ciclón. Uno al final es lo que quiere, es lo que busca cuando es entrenador. Primero que sean felices los jugadores, que jueguen bonito, que ganen. Y a partir de ahí, pues que ellos son los protagonistas principales, son los que irradian toda esta felicidad para todo el que siga al equipo.

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Profe, ¿y en la semana cree usted que si siempre quitamos los penales realmente lo llevaron preparado?

No, no, siempre. Nosotros siempre anticipamos la prórroga, anticipamos los penales. Sabíamos que era un contexto que se podía dar. Al final nadie se va a acordar de cómo llegamos o cómo ganamos. Lo importante era levantar la copa el día de hoy. Creo que lo merecimos ampliamente en los primeros 90 minutos. Lo merecimos en los 30 de suplementario. Y al final lo logramos en los penales, que es una forma, como cualquier otra, de poder ser campeón.

A Andy no lo teníamos en el radar. Era como el gallo tapado.

Estaba convencido que iba a penalti. Pero estos días, viendo cómo tiraba los penales, la verdad es que dijimos: “No, adentro”. Y me alegro mucho por él porque es un chico muy joven, es un chico que llegó sin poder hacer una buena pretemporada y con una historia personal difícil. Y seguro que en el siguiente torneo va a ser alguien muy destacado en nuestro equipo.

Hace un tiempo teníamos una charla muy larga, me acuerdo, y me decía usted: “A ver, yo no siento que me falte un título”, pero sabe bien, ¿no?

Yo ya lo dije el otro día, yo soy campeón sin necesidad de levantar la medalla o el trofeo. Yo no lo necesito para mí. La gente que me quiere y que me ama lo va a hacer igual, con la misma intensidad, si salgo campeón o si no salgo campeón. Y sí quería que el equipo fuese campeón por los jugadores, por sus familias, por mis compañeros del staff, por los empleados del club y sobre todo los dirigentes y toda esta afición que tiene el Motagua.

Ahora, profesor, hablábamos de “Rayas”, ¿se acuerda? La vez pasada, que por ahí se respetan mucho. Ahora nadie le puede cuestionar nada y tiene la primera estrella.

Sí, la verdad que cuando vienes por primera vez a Centroamérica y diriges un equipo, siempre te echan en cara lo mismo. “Español, va a vender espejitos, va a vender humo, no ha ganado nada”. Y digo, pucha, si no he dirigido más que un torneo en Guatemala, jugando Copa Centroamericana al mismo tiempo que torneo nacional, y aquí llegué como llegué, bueno, la verdad que... Pero bueno, está bien, sí. La verdad que mi currículum sí lo necesitaba para que ya no digan: “El hombre este no ganó nada”.