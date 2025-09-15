Javier López, DT de Motagua, reveló que padece de un tipo de trastorno ¿Cuál es el síndrome y las dificultades que manifiesta?

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/motagua-confirma-javier-lopez-tecnico-sucesor-diego-vazquez-antigua-FK26973987" target="_blank">Javier López</a></b>, técnico español de Motagua, lleva 7 partidos al frente del club y no ha conocido la derrota tanto en la Liga Nacional de Honduras como en la Copa Centroamericana 2025.Sin embargo, el entrenador con pasado por el<b> Antigua de Guatemala y Cimarrones de México</b>, confesó que padece de un síndrome, pero no le ha impedido desarrollar lo que más le gusta, el fútbol.