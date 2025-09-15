Javier López, DT de Motagua, reveló que padece de un tipo de trastorno ¿Cuál es el síndrome y las dificultades que manifiesta?

Sin embargo, el entrenador con pasado por el Antigua de Guatemala y Cimarrones de México , confesó que padece de un síndrome, pero no le ha impedido desarrollar lo que más le gusta, el fútbol.

Javier López , técnico español de Motagua, lleva 7 partidos al frente del club y no ha conocido la derrota tanto en la Liga Nacional de Honduras como en la Copa Centroamericana 2025.

"Y lo puedo decir abiertamente, yo tengo Asperger, tengo amplias capacidades y las personas que tenemos eso centramos todo nuestra energía en algo que nos gusta y a mi me gusta el fútbol", mencionó a TVC.

Y agregó: "Entonces en lo que es el fútbol, en estudio del fútbol, y en la creación de las formas para poder llegar a desarrollar esas ideas mi cerebro distingue muy bien las cosas y va muy rápido".

El entrenador de 50 años afirmó que creó su propio método: la metodología táctica cognitiva, misma que le ha ayudado a llevar adelante en su carrera profesional.

"Somos personas que crean un hiperfoco en algo en concreto y en mi caso eso es el fútbol. Yo voy al detalle, entiendo el detalle, desde el individuo, las conexiones entre ellos. Ese hiperfoco que uno posee lo hace ir al máximo, eso es lo que caracteriza mi modelo de planteamiento", sostuvo.

Continuó: "Yo miro a un jugador y ya sé como se siente, están hablando ahí y usted no escucharía pero mi oído si escucha. Uno de mis retos es soportar el ambiente de un estadio y esa es una de las cosas que vengo a buscar a Honduras, donde hayan 30 mil o 40 mil personas gritando y tenga la capacidad de soportarlo al máximo y la tengo. Mi hija que tiene lo mismo se tiene que poner los auriculares y no aguanta, yo si he podido soportar ese nivel de audición".

¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE ASPERGER?

Es un tipo de trastorno del espectro autista (TEA) caracterizado por dificultades en la interacción social, intereses específicos y patrones de conducta repetitivos, aunque sin discapacidad intelectual ni retraso significativo del lenguaje. Se manifiesta en dificultades para comprender el lenguaje no verbal (como el humor o el sarcasmo), torpeza motora, y la necesidad de rutinas rígidas.

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

Interacción social:

Dificultades para relacionarse con los demás, falta de empatía y una comunicación que puede ser literal, ignorando el sarcasmo o las metáforas.

Intereses restringidos:

Una o más áreas de interés muy intensas, que pueden volverse absorbentes y limitar otras actividades.

Patrones de comportamiento:

Necesidad de rutinas rígidas y una inflexibilidad que puede manifestarse en pensamientos y acciones.

Habilidades cognitivas:

A menudo, las personas con Asperger tienen una inteligencia promedio o superior y habilidades lingüísticas bien conservadas.

Diferencias con otras condiciones

Ausencia de discapacidad intelectual:

A diferencia de otras formas de autismo, el síndrome de Asperger no implica retraso intelectual.

Lenguaje:

Las personas con Asperger suelen tener la capacidad de hablar, aunque pueden tener dificultades para interpretar la comunicación no verbal o el sentido figurado del lenguaje.