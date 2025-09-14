Messiniti devolvió al Marathón a la cima del torneo Apertura tras el triunfo apretado contra CD Choloma

Marathón solamente prestó por horas el liderato del torneo Apertura y este domingo 14 de septiembre lo recuperó derrotando con marcador de <b>1-0 al CD Choloma.</b>Nuevamente apareció el delantero argentino <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/messiniti-hat-trick-11-minutos-pobre-juticalpa-jornada-2-apertura-2025-liga-nacional-ML26782934" target="_blank">Nicolás Messiniti</a> </b>como figura cuando Alexy Vega no anda fino. Ahora, el Monstruo Verde llegó a 18 puntos y Olimpia se quedó con 17 unidades en la Liga Nacional de Honduras.