El delantero argentino clavó el único gol del encuentro en el estadio Yankel Rosenthal por la jornada 9.

Finalizado
Marathón
Marathón
1
CD Choloma
CD Choloma
0
2025-09-14

Marathón solamente prestó por horas el liderato del torneo Apertura y este domingo 14 de septiembre lo recuperó derrotando con marcador de 1-0 al CD Choloma.

Nuevamente apareció el delantero argentino Nicolás Messiniti como figura cuando Alexy Vega no anda fino. Ahora, el Monstruo Verde llegó a 18 puntos y Olimpia se quedó con 17 unidades en la Liga Nacional de Honduras.

¿Quién besó a Messiniti? Fiesta por el Día del Niño, último fichaje de Marathón se paseó por el Yankel y tristeza en CD Choloma

El encuentro disputado en el estadio Yankel Rosenthal no fue para nada sencillo para los esmeraldas, quienes vieron como el joven atacante Marco Tulio Aceituno los perdonó en dos ocasiones seguidas.

Al minuto 20, Marathón despertó del acoso en la ofensiva y Alexy Vega tuvo tres oportunidades para marcar y no tuvo su mejor partido el elemento que viene de anotar con la Selección de Honduras.

Messiniti devolvió al Marathón a la cima del torneo Apertura tras el triunfo apretado contra CD Choloma

Para la segunda mitad los esmeraldas mantuvieron esa presión en el ataque por los costados. Pero estuvo bien marcado la ofensiva esmeralda y se la tuvieron que ingeniar.

Tiro de esquina de Alexy Vega, cabeceó Javier Rivera y Nicolás Messiniti desvió el balón con dirección a las redes. De esta forma el argentino rompió el cero y colocó el 1-0 al minuto 53.

El ingreso de Axel Alvarado, desde el 63, generó mucho peligro para los cholomeños y a la misma vez el meta colombiano Jeison Truque se convertía en figura al desviar otro sello de gol que tenía un violente remate de Alexy Vega.

Messiniti devolvió al Marathón a la cima del torneo Apertura tras el triunfo apretado contra CD Choloma

Ya cerrando las puertas del complemento apareció la experiencia de Johnny Leverón con una ejecución de tiro libre donde el panameño César Samudio demostró su potencial para evitar el empate en el minuto 80.

Pero el falló de Kemsie Abbott en el último suspiro es imperdonable. Se quitó la barrida de André Orellana y fusiló a Samudio, pero el esférico se fue encima de la portería verdolaga. No hubo más tiempo y el árbitro Julio Güity pitó el final.

REPASA EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

Marathón: César Samudio, José Aguilera, Javier Rivera, André Orellana, Iván Anderson, Jaylor Fernández, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Alexy Vega y Nicolás Messiniti.

Técnico: Pablo Lavallén

CD Choloma: Jeison Truque, Brayan Félix, Yeison Mosquera, Johnny Leverón, Cristian Canales, José Palacios, Mario Martínez, Yovani Bermúdez, Yethson Chávez, Yasser Santos, Hesler Díaz y Marco Tulio Aceituno.

Técnico: Jorge Pineda

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
