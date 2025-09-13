Motagua amarga a Lobos UPNFM en el último suspiro y salva el invicto del español Javier López

MOTAGUA: 22- Luis Ortiz; 14- Carlos Argueta <b>(Cristopher Meléndez 46')</b>, 34- Giancarlo Sacaza, 12- Marcelo Santos, 17- Clever Portillo <b>(Riky Zapata 75')</b>; 8- Denis Meléndez, Jonathan Núñez (<b>Mathías Vázquez 54')</b>, 10- Rodrigo Gómez, 77- Carlos "Zapatilla" Mejía, 7- Jorge Serrano <b>(Jeffryn Macías 46');</b> 11- Maicol Cabrera <b>(Joel Castillo 84')</b>.GOLES: Rodrigo Gómez 31', Jeffryn Macías 82' y Denis Meléndez 90+6' | AMARILLAS: Rodrigo Gómez | ROJAS: No hubo | DT: Javier López.LOBOS UPN: 12- Naid Güity; 5- Félix García, 28- Andrés Dávila, 3- Geremy Rodas, 14- José Fiallos; 6- Justin Ponce <b>(Andy Hernández 69')</b>, 18- José Raúl García <b>(Júnior Padilla 76')</b>, 32- Juan Martínez <b>(Kilmar Peña 70')</b>, 13- Cristhian "Pin" Gutiérrez, 8- German Mejía; 11- Roberto Moreira (Cristopher Ardón 89').GOLES: Cristian Gutiérrez 20', Juan Martínez 25', Félix García 53' | AMARILLAS: Félix García, Juan Martínez, Germán Mejía | ROJAS: No hubo | DT: Salomón Názar.