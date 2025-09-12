Olimpia logra vencer al Génesis PN con tintes polémicos por gol de Jorge Benguché en el agregado

Olimpia logró un emocionante triunfo 3-2 sobre Génesis PN en un partido que se definió de manera dramática en los minutos finales, con un gol in extremis de Jorge Benguché al minuto 90+8. El encuentro, disputado en el estadio Morazán, estuvo marcado por la intensidad, el dominio alterno y una polémica arbitral que generó mucha discusión al cierre de la Jornada 8. Desde el pitazo inicial, Olimpia mostró su superioridad en la primera mitad, imponiendo el ritmo con varias llegadas de peligro. Al minuto 18, Jorge Álvarez estuvo a punto de abrir el marcador cuando su remate impactó el poste. La insistencia de los albos siguió llegando, y aunque Génesis intentó responder, el portero Edrick Menjívar estuvo atento para evitar el empate parcial.

A partir del minuto 23, los cachorros, ahora dirigidos por el portugués Fernando Mira, empezó a mejorar su juego y poner en aprietos a los albos. Un cabezazo de Denilson Núñez fue detenido con reflejos excepcionales por Menjívar, mientras que el equipo visitante se aproximaba con mayor peligro. Al minuto 26, la presión policial aumentó considerablemente, y un remate que parecía gol fue salvado milagrosamente en la línea por Bengtson, certificando la fuerte defensa de Olimpia.



Cerca del final del primer tiempo, llegó la primera gran jugada que decantaría la anotación de los celestes. En el 45, el árbitro Jefferson Escobar sancionó un penal tras una falta en el área contra Denilson Núñez. Ángel Tejeda fue el encargado de ejecutar la falta y engañó al portero para poner en ventaja a la visita con un cobro impecable.

El segundo tiempo tuvo un claro dominio de Génesis, que buscó ampliar la ventaja y liquidar el partido. Sin embargo, desaprovecharon varias oportunidades claras de gol, como un buen jugadón de Gabriel Araujo que no pudo definir ante la marca de los defensores y la intervención de Salazar en el arco albo. La efectividad fue su talón de Aquiles en este tramo. El equipo de Eduardo Espinel reaccionó en el minuto 68 con un potente cabezazo de Yustin Arboleda tras un centro preciso de José Mario Pinto, que surgió justo cuando su equipo parecía perder el control; 1-1 lo igualaba el albo. Apenas un minuto después, Pinto lanzó un disparo potente desde fuera del área que por poco se convierte en el segundo de los albos, pero salió cerca del poste defendido por Ronaldo Balanta. Los últimos minutos del encuentro estuvieron llenos de emociones. Al 80, Emanuel Hernández marcó el segundo gol para Olimpia tras una gran jugada colectiva iniciada por Dereck Moncada por la banda derecha. Génesis no se rindió y en el 85 un remate de Chirinos pegó en el poste, manteniendo la tensión en el marcador.

Cuando parecía que la igualdad era un hecho, Ángel Tejeda apareció nuevamente para rescatar a los suyos con un empate al minuto 90, tras un error defensivo de Olimpia. Pero la polémica llegó con el tiempo añadido: a los 90+8, cuando el árbitro solo había anunciado cinco minutos de adición, Jorge Benguché anotó de cabeza el gol decisivo para darle la victoria a los albos. La polémica sobre el tiempo extra generado aún sigue siendo tema de debate entre jugadores y aficionados. Todo el plantel de los cachorros se fue en contra de la terna arbitral pidiéndole explicación por los tres minutos demás que agregó.