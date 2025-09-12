Olimpia logra vencer al Génesis PN con tintes polémicos por gol de Jorge Benguché en el agregado

El segundo tiempo tuvo un claro dominio de <b>Génesis</b>, que buscó ampliar la ventaja y liquidar el partido. Sin embargo, desaprovecharon varias oportunidades claras de gol, como un buen jugadón de <b>Gabriel Araujo</b> que no pudo definir ante la marca de los defensores y la intervención de Salazar en el arco albo. La efectividad fue su talón de Aquiles en este tramo.El equipo de<b> Eduardo Espinel </b>reaccionó en el minuto 68 con un potente cabezazo de <b>Yustin Arboleda</b> tras un centro preciso de <b>José Mario Pinto</b>, que surgió justo cuando su equipo parecía perder el control; 1-1 lo igualaba el albo. Apenas un minuto después, Pinto lanzó un disparo potente desde fuera del área que por poco se convierte en el segundo de los albos, pero salió cerca del poste defendido por <b>Ronaldo Balanta.</b>Los últimos minutos del encuentro estuvieron llenos de emociones. Al 80, <b>Emanuel Hernández </b>marcó el segundo gol para <b>Olimpia </b>tras una gran jugada colectiva iniciada por<b> Dereck Moncada </b>por la banda derecha. <b>Génesis </b>no se rindió y en el 85 un remate de <b>Chirinos </b>pegó en el poste, manteniendo la tensión en el marcador.