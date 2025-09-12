Olimpia remonta y desbanca de la cima a Marathón; así queda la tabla de posiciones del torneo Apertura

El presente torneo Apertura se está viviendo con mucha intensidad en la lucha por los primeros puestos del campeonato hondureño, donde el primer lugar tiene nuevo dueño.

Luego del empate 1-1 de Marathón ante el Platense, el Olimpia aprovechó el despiste del conjunto que dirige Pablo Lavallén para recuperar el liderato.

Los leones de Eduardo Espinel remaron desde atrás para darle vuelta al marcador y así terminar ganando 3-2 un partido dramático y para muchos con polémica incluida.

Tras esta victoria melenuda, el Olimpia desbancó a Marathón que se quedó con 15 puntos, y los blancos se suben a lo más alto con 17 unidades tras 8 partidos disputados.

El segundo puesto es de los verdolagas y el tercer lugar lo ocupa el Platense con 13 puntos. Los escualos no creen en nadie y siguen demostrando un gran torneo.

El cuarto puesto lo ocupan los Potro de Olancho, que suman 12 puntos y le siguen los Lobos de la UPNFM con 11 unidades, los mismos que suma Juticalpa.