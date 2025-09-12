Olimpia remonta y desbanca de la cima a Marathón; así queda la tabla de posiciones del torneo Apertura

El presente <b>torneo Apertura</b> se está viviendo con mucha intensidad en la lucha por los primeros puestos del campeonato hondureño, donde el primer lugar tiene nuevo dueño.Luego del empate 1-1 de <b>Marathón</b> ante el <b>Platense,</b> el Olimpia aprovechó el despiste del conjunto que dirige <b>Pablo Lavallén</b> para recuperar el liderato.Los leones de <b>Eduardo Espinel</b> remaron desde atrás para darle vuelta al marcador y así terminar ganando 3-2 un partido dramático y para muchos con polémica incluida.Tras esta victoria melenuda, el Olimpia desbancó a Marathón que se quedó con 15 puntos, y los blancos se suben a lo más alto con 17 unidades tras 8 partidos disputados.El segundo puesto es de los verdolagas y el tercer lugar lo ocupa el Platense con 13 puntos. Los escualos no creen en nadie y siguen demostrando un gran torneo.El cuarto puesto lo ocupan los Potro de Olancho, que suman 12 puntos y le siguen los Lobos de la UPNFM con 11 unidades, los mismos que suma Juticalpa.