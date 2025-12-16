Presidente de Liga Nacional de Honduras confirma partidos para el 24 y 25 de diciembre: "Ningún club ha pedido cambio"

"Para cambiar de día los clubes deberán de presentar el cambio con cinco días de anticipación. La Liga Nacional tiene confirmados los días, cambio es que los clubes no han solicitado, por lo que para nosotros se sostiene. El torneo no se para; la última jornada no la hemos definido todavía", dijo.Los partidos que están pactados para esas fechas que han generado polémicas por ser en plena Navidad son: <b>Real España vs Motagua</b> el 24 de diciembre y <b>Olancho FC vs Platense </b>el 25, ambos para las 7:00 de la noche.También se refirió a las críticas que ha tenido el formato. "El nuevo formato a algunos les va a gustar, a otros no, a unos les genera incomodidad y a otros no, lo cierto es que cuando nosotros hicimos el análisis en la Liga Nacional nos dimos cuenta que del quinto al sexto, esos iban con el primer lugar y no tenían oportunidades en ese esquema de jugar el mejor con el último y el segundo con el penúltimo, entonces al final no llegaba afición y era déficit para los clubes y no tenía ninguna importancia"."Hoy estamos viendo, ¿hay algún equipo que se sienta seguro y de tener el primer lugar? Ninguno. ¿Genera expectativa para todos los equipos? Sí. Hemos tenido hasta polémicas que de alguna u otra forma generan comentarios por la expectativa que tienen los equipos, entonces creemos que vamos por buen camino. Lo que pretendemos es hacer cambios que se sientan a nivel de aficionados, prensa y periodistas, pero el formato está obteniendo un tipo de interés, eso significa que ha tenido alguna reacción, hay que ver si es viable sostenerlo o cambiarlo a futuro", confirmó.