Javier López revela el motivo del momentazo del Motagua y se rinde ante Rueda: "Sería bonito que Honduras fuera al Mundial"

El<b> Motagua</b> no cree en nadie. El conjunto azul vive una luna de miel sensacional con el entrenador español Javier López, quien no perdió sus primeros seis partidos dirigidos con el 19 veces campeón de la <b>Liga Nacional de Honduras. </b>El estratega europeo compareció en rueda de prensa previo al duelo ante<b> Lobos UPNFM</b>, equipo que siempre se le atraganta al nido azul cuando se enfrentan en el certamen liguero. El técnico del Motagua destacó el trabajo que han ejecutado en los primeros partidos, habló del penal fallado por <b>Mathías Vázquez</b>, se rinde ante <b>Reinaldo Rueda</b> y las posibilidades que tiene la Selección Nacional para clasificar a la <b>Copa del Mundo 2026. </b>