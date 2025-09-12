Javier López revela el motivo del momentazo del Motagua y se rinde ante Rueda: "Sería bonito que Honduras fuera al Mundial"

El técnico del Motagua destacó el trabajo que han ejecutado en los primeros partidos, habló del penal fallado por Mathías Vázquez , se rinde ante Reinaldo Rueda y las posibilidades que tiene la Selección Nacional para clasificar a la Copa del Mundo 2026.

¿Qué le dice a sus jugadores de la selección que estuvieron ahí concentrados y no sumaron minutos, que no se desmotiven? Le digo lo mismo que a los que están en esta plantilla y de momento no han debutado, que forman parte del todo y a veces cuando vas a la selección te toca ser protagonista principal y a veces te toca ayudar a que los protagonistas principales estén entrenando muy bien durante los entrenamientos, ¿cómo? poniéndoselo difícil al profe, ¿cómo? estando concentrado, ¿cómo? trabajando con intensidad y a veces ese es el trabajo para el que te llaman a la Selección y lo tienes que aceptar y todos quieren jugar y claro son jugadores todos top, acostumbrados a jugar, pero a veces hay que tener esa humildad de decir mira, me llaman a la selección, no me va a poner a jugar el profe por lo que sea, ¿cómo puedo ayudar a mi selección? haciendo unos entrenamientos espectaculares, espectaculares, metiéndole presión a los que se iban a jugar, poniendo en dificultades a los que se iban a jugar.

¿Cómo prefiere usted jugar, con un delantero o con dos? Yo quiero que el equipo meta muchos goles y genere muchas situaciones de gol y no por poner más delanteros, generan más situaciones de gol y metes muchos goles. Entonces, de momento, en el torneo local, pues si no me equivoco, llevamos 10 goles en tres partidos desde que yo estoy dirigiendo el equipo.

La fórmula para el gran momento del Motagua No hay mejor fórmula que tengo un cuerpo técnico extraordinario, tengo una plantilla extraordinaria y afortunadamente parece que hemos conectado desde el primer día con la afición. Entonces, también con los dueños del club tengo una relación fantástica, extraordinaria, me escuchan, los escucho. Es decir, es un contexto muy bueno y los protagonistas principales, y siempre lo digo, son los jugadores y Motagua tiene una plantilla excepcional en todas sus líneas, en todas sus posiciones y aparte de buenos futbolistas, son muy buenos chicos, muy buenas personas.

¿Cuánto tiempo falta para seguir viendo o llegar al nivel que quiere usted con este Motagua en el campeonato? El nivel que uno quiere ver, los equipos siempre están en construcción y siempre están en mejora constante. Yo espero que en cuatro o cinco semanas se vea ya una. El fútbol siempre, siempre hay que mejorar, siempre hay que estar abierto a la posibilidad de enriquecer, siempre los rivales ya te van conociendo y tienes que ir creando cosas nuevas.

Me toca un duelo con el que se iba a jugar y ahí voy a muerte y le demuestro que para poder superar el duelo lo va a tener que hacer muy bien y eso lo va a agradecer el profe Rueda, lo va a agradecer la selección y seguramente con esa actitud de los que menos jueguen o incluso de los que no juegan, es como los que sí juegan van a estar súper preparados para los desafíos que toca y estamos hablando de ir a un mundial que qué bonito sería que Honduras fuese a un mundial y para todos, para la selección, para la liga, para uno mismo decir hoy estoy en un país entrenando en la liga y el equipo nacional va a un mundial, es que es bueno para todos.

¿Cómo ve el panorama en este octubre, noviembre con el profesor Reynaldo Rueda, con los partidos venideros? Honduras enfrenta a Costa Rica en octubre

Yo lo veo con mucha alegría, lo veo con mucha alegría porque vamos a tener un doble confrontación Honduras-Costa Rica a través de los clubes de la Copa Centroamericana y a través de las selecciones, ¿no? Me pasó algo muy similar el año pasado con Antigua y también con la selección de Guatemala, que también le tocó justo al mismo momento el tema de Costa Rica, y bueno, la selección va primera, cuatro puntos, nosotros tenemos todo para poder, y depende de nosotros, meternos en la semis y además entrar a la Champions Cup, esto lo veo con mucha ilusión, lo veo como una oportunidad extraordinaria para la selección, para que ya dé un pasito más firme y meterse ya casi medio en el mundial y para nosotros hacer un partido extraordinario en Alajuela y ya con el estadio aquí a reventar y lleno, conseguir ese objetivo de entrar a las semis y directitos a la Central Cup, no a la Champions Cup.

Sobre la comunicación con Reinaldo Rueda, ¿siente que esto debería ser una norma o algo natural o que debería estar en la liga de parte de los entrenadores para poder potenciar esas figuras que hay en cada equipo?

Si el profesor Reinaldo Rueda no me viene a buscar, yo lo voy a ir a buscar, porque sí le voy a hacer esa pregunta, porque me interesa, y es una de mis obligaciones mejorar a nuestros jugadores. Y su opinión es muy importante, estamos hablando de un estratega con mucha experiencia y lo que él me diga, pues lo voy a tomar siempre muy bien. Es un técnico al que aprecio mucho y la experiencia que él tiene yo la tengo que aprovechar, yo tengo que aprender de él.

Y su respuesta seguro que va a ser contundente y me va a ayudar a direccionar el trabajo de algunos de los jugadores que están con él y que cuando vuelvan a ir, todavía vuelvan más y mejor preparados para lo que él quiere y para lo que él necesita, que ese es al final el trabajo de todos nosotros también con respecto al tema de la selección.

El fallo del penal de Mathías Vázquez

Me dio tristeza el otro día, porque yo me meto en las redes e incluso contesto mensajes, buenos, malos y regulares. El otro día me llegó uno que me llegó al corazón y se lo puse a los jugadores antes de empezar el partido. Le dije, mira, hubo un aficionado al Motagua que nos escribió esto. Por gente como esta tenemos que salir. Pero también me lastimó un poquito el que el niño hizo un partido extraordinario. Le llamo el niño porque es de los más jovencitos que tenemos. Corrió, peleó, se desmarcó, ganó línea de fondo, tiró pases de gol, pudo hacer gol, le hicieron un penalti, lo tiró, lo falló. Los penaltis solo pueden fallar los que lo tiran.

Yo le decía después del partido, porque es algo que en el cuerpo técnico no teníamos definido, no tienes que cargar tú con la responsabilidad de tirar estos penales, porque no. Porque luego la gente pues, mira, un partido muy bueno al final acaba, entre comillas, algunas personas malinterpretándolo por el error en algo en lo que a lo mejor otro futbolista tenía que haberlo tirado. Pero bueno, eso es un tema interno que ya hemos resuelto y ya ha quedado clarito quién tira y quién no tira los penaltis en este equipo. Matías va más, cada día va más.

Luis Ortiz o Marlon Licona continúa, y los penaleros cuáles son los que usted ya definió

Luis Ortiz o Licona, es algo que no le he comunicado a ellos y por lo tanto no puedo comunicártelo a ti. Y dos, los penaleros, es algo que no le he comunicado a ellos, no puedo comunicártelo a ti hoy, pero mañana lo veréis. Si se produce un penalti hay un orden uno, dos y tres, lo hemos establecido con el cuerpo técnico, lo hemos dialogado con los jugadores. Matías por su edad no va a estar ni en el uno, ni en el dos, ni en el tres, eso sí te lo digo porque no quiero cargarlo a él con esa responsabilidad. Le decía ayer en el vestuario, y esto sí lo comparto con ustedes, Copa Centroamericana, incluso en la liga, un gol puede ser la diferencia entre clasificar y no clasificar.